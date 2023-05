Padova Pride Village, che si svolge all'interno del Polo Fieristico di Padova, è la più grande manifestazione LGBTQIA+ d' Italia capace di coniugare divertimento e cultura, musica e spettacolo. In uno spazio complessivo di oltre 9.000 m2 e tre palcoscenici tematici, oltre un milione e mezzo , da 15 edizioni, vivono la propria estate tra concerti di artisti internazionali, spettacoli con i più grandi attori comici e drammatici, danzano con i set dei migliori dj, assistono a talk show, dibattiti di approfondimento e cinema.

L’evento, fortemente voluto dall’Onorevole Zan, quest’anno vede come partner principale il colosso finanziario svizzero Virgo Fund, che abbraccia diversi settori ed è simbolo di bellezza, unicità e ricchezza di valori, che abbraccia sapientemente l’ingegno e la saggia unicità del Made In Italy, uno dei temi più affascinanti dell’economia del territorio, sintomo di un risorgimento che sboccia tra tutte quelle realtà che hanno fatto della rarità e della ricerca i propri capisaldi e ha trovato una ricetta unica nel suo genere, capace di aggregare famiglie, anziani e i più giovani. In soli pochi anni si è accreditato come spazio di cultura e di tendenza, riconosciuto come evento sia dai media nazionali che da artisti di grosso calibro.

Queste edizioni hanno ottenuto uno straordinario successo di pubblico e consensi cresciuto negli anni e ben 3000 persone coinvolte nella produzione tra artisti, djs, animatori, cantanti, comici, attori e produttori del mondo dello spettacolo.

I numeri parlano abbastanza chiaro: l'evento che da quattordici edizioni raccoglie e raduna migliaia di persone, ha portato sul palco dell'area destinata al Padova Pride Village artisti del calibro di Mara Venier, Simona Ventura, Barbara d'Urso, Anna Dello Russo, Loredana Bertè , Cristiano Malgioglio, Planet funk, Myss Keta, Arturo Brachetti Boy George, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Vittorio Sgarbi, Nada, Alice, Conchita Wurst, Kazaky, Arisa, Francesca Michielin, Paola e Chiara, Ornella Vanoni, Tommaso Zorzi, Cristina D'avena, Le Donatella e moltissimi altri.