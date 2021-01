L’influencer bolognese Federico Rutali si è ritrovato in una bufera di critiche dopo la pubblicazione di alcune instagram stories. Il giovane ragazzo, stanco dei continui insulti, ha deciso di rispondere pubblicamente agli haters, presentando il lavoro di influencer come pieno di sacrifici e responsabilità.

Ha più responsabilità un medico o un influencer? Da una parte una persona che ogni giorno combattere per salvare la vita delle persone, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, e dall’altra un giovane ragazzo che pubblicizza aziende.

“L’influencer fa un lavoro faticoso, stressante e pieno di responsabilità proprio come un medico”, così ha tuonato Federico Rutali. E poi “Mica è colpa dell’influencer se in un giorno riesce a guadagnare quello che molti prendono in un mese”.

Alla luce delle misure stabilite dal Presidente Conte per contenere il contagio da Coronavirus, le instagram stories dell'influencer suonano come uno schiaffo morale ai milioni di italiani che in questo momento soffrono per la situazione.

Le sue parole non sono passate inosservate, infatti molti l’hanno etichettato come irrispettoso sia nei confronti dei medici, i quali lavorano faticosamente da un anno a questa parte, sia nei confronti di tutte le persone che fanno fatica ad arrivare a finire mese a causa dell’emergenza sanitaria.

Un confronto non solo in termini di tipologia di lavoro ma anche di portafogli, alla luce di guadagni decisamente differenti. Le star del web, infatti, arriverebbero a migliaia di euro con una singola foto (si parla di cifre che varierebbero dai 500 ai 10mila euro) fino al caso Chiara Ferragni, regina indiscussa di un impero milionario grazie alle immagini pubblicate in favore di follower. Per lavoratori come operai o infermieri, invece, si parla di un tetto di guadagni mensili che graffia i 1.000 euro.