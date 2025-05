La telemedicina è l’insieme di pratiche mediche erogate a distanza tramite tecnologie digitali: videoconsulti, referti da remoto, monitoraggio continuo dei pazienti cronici. Non sostituisce il medico in carne e ossa, ma lo affianca, ampliando le possibilità di diagnosi e follow-up, soprattutto in contesti dove l’accesso alle cure è difficile o disomogeneo.

Le prime applicazioni risalgono agli anni Settanta, in ambito militare e aerospaziale, ma è con la pandemia da COVID-19 che la telemedicina entra stabilmente nella pratica clinica. In Italia, il vero cambio di passo arriva con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destina circa un miliardo di euro alla sanità digitale, una parte consistente dei quali alla telemedicina.



Perché investire nella telemedicina?

Perché consente di deospedalizzare, rafforzare la medicina territoriale e ridurre le disuguaglianze di accesso. Il bersaglio principale sono i pazienti cronici, gli anziani e i soggetti fragili: categorie che più di tutte possono beneficiare di un monitoraggio costante senza bisogno di recarsi fisicamente in ospedale.



Ma non è tutto rose e fiori

L’adozione massiva della telemedicina apre una serie di problemi tutt’altro che secondari: sicurezza dei dati, formazione degli operatori, responsabilità professionali non ben definite. Per molti medici, si tratta di una rivoluzione senza ancora un impianto normativo solido. Una cosa però è certa: la telemedicina non è una moda passeggera. È destinata a rimanere, e chi la pratica farebbe bene a conoscerne a fondo opportunità e rischi.



Il caso che fa riflettere



Nel 2020, un cicloamatore di 62 anni con precedenti cardiaci accusa un malore durante un’uscita. Viene trasportato in un ospedale della zona, dove si attiva un teleconsulto con il cardiologo della struttura in cui era seguito abitualmente. Al medico viene inviato un tracciato ECG: sulla base di quel solo documento, il cardiologo esclude un infarto in atto e suggerisce un semplice monitoraggio. Il paziente muore poco dopo per una dissezione aortica.

Le due strutture sanitarie si rimpallano la responsabilità: la prima accusa il cardiologo del consulto remoto di aver sottovalutato il caso; la seconda sostiene che le informazioni fornite erano incomplete e che mancavano esami fondamentali come una radiografia del torace o un’ecografia cardiaca. Risultato: un paziente deceduto, nessun colpevole certo. E una domanda inevitabile: chi risponde quando la diagnosi passa attraverso uno schermo?



I rischi concreti della telemedicina

Diagnosi senza esame obiettivo

Il limite più ovvio, e forse più pericoloso, è che il medico non ha il paziente davanti. Niente palpazioni, nessun ausculto, nessun esame obiettivo vero. Questo riduce la qualità della diagnosi e aumenta il margine di errore. E se qualcosa va storto, stabilire se la colpa è dello strumento o del medico è un ginepraio legale.

Consenso informato: un passaggio spesso ignorato

Nella pratica a distanza, è fondamentale che il paziente capisca e accetti i limiti della prestazione. Il consenso informato non è una formalità: è una protezione legale essenziale. Saltarlo o acquisirlo in modo superficiale può trasformarsi in un boomerang giudiziario.

Sicurezza dei dati

Trasmettere dati clinici via email, WhatsApp o piattaforme non certificate è un errore grave. I rischi per la privacy sono altissimi e le responsabilità ricadono sul professionista. Tracciabilità, crittografia, certificazioni: chi fa telemedicina deve pretendere piattaforme serie, non improvvisate.

Informazioni frammentarie = decisioni sbagliate

Fare diagnosi su dati incompleti è come guidare di notte con i fari spenti. Se manca un’anamnesi dettagliata, se i documenti clinici arrivano in ritardo o sono parziali, il rischio di errore si impenna. E nessuno potrà appellarsi all’alibi della distanza.

Coperture assicurative: attenzione alle clausole

Non tutte le polizze di responsabilità civile sanitaria coprono espressamente la telemedicina. Chi lavora come libero professionista dovrebbe leggere con attenzione ogni singola riga del contratto.

Per chi opera all’interno di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, c’è una certa tutela: la responsabilità diretta ricade sulla struttura, e il medico risponde solo in caso di colpa grave (secondo quanto previsto dall’Art. 9 della Legge Gelli-Bianco). Ma il libero professionista non ha questa rete di protezione.

Una delle poche polizze che cita esplicitamente la telemedicina è “Medico Protetto” di AmTrust, distribuita da SanitAssicura. Nelle condizioni generali si legge chiaramente che la copertura include l’attività svolta tramite telemedicina, “così come disciplinata dalle vigenti leggi e regolamenti”. Un dettaglio che fa la differenza, specie in un contesto normativo ancora in evoluzione.



La telemedicina non è il futuro: è già il presente. Ma non è esente da rischi. Serve preparazione, serve consapevolezza, e servono strumenti adeguati. Fare il medico a distanza non è un gioco: è una pratica seria, con responsabilità serie. Ignorarne i limiti o improvvisare può costare caro. Al paziente, certo. Ma anche a chi indossa il camice.