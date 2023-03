Oggi Giorgia Meloni ha dichiarato che molto probabilmente il prossimo Consiglio dei Ministri si svolgerà a Cutro, luogo dove si è consumata la tragedia che ha tolto la vita a circa 70 persone.

Ha ribadito che però quelle persone non erano proprio nelle condizioni di essere salvate. Sulla lettera del sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha detto: "non l'ho letta tutta".

La premier ha poi chiarito che il governo non ha volutamente ucciso 60 persone, cosa che in questi giorni si è sentita spesso. Infine ha sottolineato che il problema di fondo è quello delle partenze illegali, dicendo che sta cercando di risolvere, ma l'Italia per attuare questa cosa non deve essere sola.