Ambiente bio, a marzo 2019, aveva pubblicato un articolo nel quale veniva annunciata una ricerca sugli ammalati di cancro in alcune zone del napoletano (www.ambientebio.it/salute/nuove-scoperte/metalli-pesanti-pcb-pazienti-oncologici/).

Non si capisce pertanto il clamore che si è avuto sullo stesso identico argomento, con addirittura una conferenza stampa alla Camera con esponenti del M5s e di altri partiti, in seguito al comunicato Ansa del 16 dicembre riferito specificamente alla tTerra dei fuochi, www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/12/16/metalli-pesanti-in-malati-di-tumore-della-terra-dei-fuochi_496fca54-bc31-44ed-8514-04f609f2609c.html, dove si dice che

... ricercatori italiani hanno evidenziato concentrazioni elevate e fuori norma di metalli pesanti come cadmio e mercurio nel sangue di pazienti oncologici residenti nella Terra dei Fuochi (dove sono presenti molti siti illegali di smaltimento dei rifiuti che rilasciano nell'ambiente quantità ingenti di metalli pesanti) in Campania, rispetto alle concentrazioni nel sangue di individui sani.



Questo significa che non esiste più filtro alle notizie, che vi è la corsa allo scoop, che non si leggono le cose e non si ha neppure l'umiltà di dire "abbiamo sbagliato".

Ecco la classica storia della scoperta del telefono... un po' come annunciare gridando sui media che l'uomo è sbarcato sulla Luna e che il primo a farlo è stato un cinese... dimenticando che gli americani vi erano già arrivati in precedenza.

Ecco così che accade che notizie di cui si è già ampiamente parlato in precedenza, diventano "grandi novità"... una cosa imbarazzante e ridicola, anche dal punto di vista scientifico.

Tra l'altro sono nate polemiche e denunce tra coautori, governatore della Campania e altri. Che vergogna...

Non esiste pace nella ricerca in generale e nella Terra dei fuochi in particolare e questo, spesso, è dovuto alla forzatura che si vuole fare e forse alla smania di visibilità da parte di alcuni a discapito di chi, seriamente, combatte per diritti e legalità a favore di uno Stato che però in alcune situazioni dimostra di essere distratto o addirittura assente.

Non ci resta che sorridere e aspettare sviluppi.