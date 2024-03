Avviso di sicurezza: evitare grandi raduni nelle prossime 48 ore

Luogo: Mosca, RussiaL’Ambasciata sta monitorando le notizie secondo cui estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca, concerti compresi, e i cittadini statunitensi dovrebbero essere avvisati di evitare grandi raduni nelle prossime 48 ore.

Questo è l'avvertimento pubblicato il 7 marzo sul proprio sito web dall'Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca

Sempre ieri, la stessa ambasciata ha rilasciato una nota in risposta alla decisione del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa sui programmi educativi e culturali degli Stati Uniti:

"La mossa odierna di designare le organizzazioni educative e di scambio statunitensi come “indesiderabili” segna un nuovo minimo nella repressione del governo russo sui programmi interpersonali di lunga data e del tutto di routine.L’idea che sarebbe “indesiderabile” connettere russi e americani a livello umano e facilitare i viaggi per lo sviluppo professionale ed educativo è un tragico esempio del desiderio del Cremlino di isolare il proprio popolo, privandolo della possibilità di fare rete, espandere le proprie orizzonti e contribuire a costruire un mondo più prospero e pacifico. Le società libere e aperte non hanno nulla da temere dall’impegno con altre nazioni e persone.Per più di 70 anni, il Dipartimento di Stato ha offerto opportunità ai cittadini russi – come facciamo ai cittadini di tutto il mondo – di visitare, studiare e conoscere il nostro Paese. Questi programmi offrono anche agli americani l’opportunità di conoscere la cultura russa. Gli Stati Uniti rimangono fermi nel loro desiderio di mantenere i ponti tra i popoli dei nostri due paesi, che hanno resistito anche ai tempi più bui della Guerra Fredda. La comunicazione e la creazione di comprensione e rispetto tra le nostre persone contribuiscono a gestire le sfide condivise e a rendere il nostro mondo più sicuro. Questo è il motivo per cui gli Stati Uniti rimangono aperti alle visite e agli studi dei cittadini russi.Crediamo che una Russia pacifica, sicura e prospera sia nell’interesse degli Stati Uniti e del mondo, e continueremo a tenere la mano tesa verso tutti coloro che condividono questa visione".