L’ormai famoso make up artist partenopeo CIRO FLORIO che nel suo DOCU-REALITY pone al centro dell’attenzione tecniche innovative di make-up, ha organizzato insieme a REAL TIME, dei CASTING per trovare le prossime CENERENTOLE, il primo si è svolto con enorme successo, presso la mostra d’Oltremare alla fiera “Estetica Aestetica – Beauty and Wellness Exhibition”, numerosissime le partecipanti del Sud Italia che hanno partecipato!

Nel calendario delle prossime tappe, un CASTING sarà presente all’interno del format ideato da Alessandro Grifa “Il Salotto delle Celebrità” presente durante il festival di Sanremo 2023.

Il make up artist più famoso d’Italia dichiara: “Sono felicissimo”! Perchè ho capito che il pubblico ama il mio programma e tutto ciò mi ripaga per i sacrifici fatti. Ringrazio Real Time, Discovery, il pubblico italiano e tutte le aziende che ci hanno sostenuto”.

Cenerentola 24 un format d’intrattenimento al femminile che racchiude colpi di scena, emozioni e lacrime. Un nuovo modo per correggere qualsiasi difetto o imperfezione fisica e analizza come migliorarsi grazie trattamenti estetici innovativi capaci di fare la differenza! Tutto si svolgerà in sole 24 ore!

Tempo necessario a Ciro Florio per mettere in gioco tutte le sue tecniche e competenze per riuscire a mostrare “un NUOVO aspetto di sé” alle protagoniste del format senza l’utilizzo di medicina o chirurgia estetica.