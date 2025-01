L’ERSU di Sassari e l’ERSU di Cagliari rafforzano il proprio impegno nel garantire il diritto allo studio agli universitari di Olbia, sostenendo il nuovo progetto di residenze universitarie che sorgeranno al Geovillage. Con l’avvio dei lavori previsto per la seconda metà del 2025, il progetto porterà alla realizzazione di 232 nuovi alloggi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contribuendo a consolidare Olbia come un importante polo universitario.

Un progetto strategico per gli studenti

La nuova residenza, realizzata dal gruppo Alma attraverso la controllata Resort Sardinia srl, sarà composta da 184 camere da 16 metri quadri e 48 camere da 20 metri quadri, offrendo spazi moderni e sostenibili per gli studenti dei corsi di laurea attivi in città. Nel periodo di transizione, grazie alla collaborazione con il Cipnes Gallura e gli ERSU, saranno messi a disposizione 50 alloggi temporanei, già utilizzati negli ultimi due anni accademici per accogliere gli studenti fuori sede.

ERSU e istituzioni: una sinergia per l’Università a Olbia

Il progetto delle residenze si inserisce in un più ampio piano di sviluppo che coinvolge diversi attori istituzionali: UniOlbia, le Università di Sassari e Cagliari, il Comune di Olbia, la Regione Sardegna, il Cipnes Gallura e gli ERSU. Grazie a questa rete di collaborazione, l’offerta formativa universitaria della città è in forte espansione, con corsi di laurea e master che rispondono alle esigenze strategiche del territorio.

Attualmente, a Olbia sono attivi corsi in Economia e Management del Turismo, Economia Aziendale – Tourism Management, Innovation Management for Sustainable Tourism (in lingua inglese), Ingegneria Navale e Infermieristica, offrendo agli studenti opportunità di formazione in settori chiave come il turismo, la nautica e la sanità.

Un campus all’avanguardia e il rilancio del Geovillage

Oltre alla realizzazione delle residenze universitarie, il piano di sviluppo prevede anche la riqualificazione delle infrastrutture sportive e ricettive del Geovillage. Tra il 2025 e il 2027 verranno rinnovati il Geopalace, le piscine e le aree comuni, destinando spazi anche a eventi culturali e universitari.

L’intervento degli ERSU di Sassari e Cagliari, a fianco delle istituzioni e del mondo accademico, si conferma un tassello fondamentale per la crescita dell’università a Olbia e per garantire agli studenti servizi sempre più adeguati e accessibili.