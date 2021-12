Il cybercrime è purtroppo sempre più diffuso nell’epoca della rivoluzione tecnologia e ad essere colpite sono soprattutto le nuove generazioni, spesso alle prese con i social network e con il mondo del web, senza avere però a disposizione gli strumenti necessari per difendersi dalle minacce.

ABCyber - progetto dell’Associazione CONS. CRIM. – Consulenze Criminologiche vincitore del bando Vitamina G nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù – punta proprio ad alfabetizzare i giovani sul cybercrime non parlando di loro, ma parlando con loro, come recita lo slogan dell’iniziativa.

Per questo è nata ABCyber Game, la piattaforma web che consente ai giovani di mettersi alla prova, ideata e realizzata dall’Associazione giovanile CONS. CRIM. – Consulenze Criminologiche: l’associazione senza scopo di lucro promuove e sostiene attività di formazione, sensibilizzazione, prevenzione e intervento in tema di disagio, delinquenza e devianza giovanile, online e offline, è stata fondata da professionisti under35 con un background multidisciplinare che spazia fra giurisprudenza, psicologia, criminologia, con l’applicazione delle varie competenze all’ambito cyber.

ABCyber Game è un gioco interattivo che consente all’utente/studente di compiere una serie di scelte che lo catapultano in contesti tipo riconducibili a scenari cyber a rischio, come, ad esempio, casi di cyber-bullismo e di adescamento da parte di uno sconosciuto. Il tutto viene narrato da una voce fuori campo, quella di Cybero, che dispensa consigli e lancia provocazioni, cercando di stimolare delle riflessioni nei ragazzi. In questo modo, giocando si impara, sfruttando l’abilità ludica per educare le nuove generazioni. E, nello stesso tempo, ABCyber Game permette di raccogliere, in modo completamente anonimo, i risultati e di vagliare i miglioramenti fatti grazie al progetto attraverso dei dati oggettivi.

L’attività – che oltre al game propone lezioni teoriche e iniziative partecipative ed è da considerarsi continuativa e svolta nell’arco di 12 mesi – è diretta agli studenti degli Istituti Secondari di I° e II° Grado, in particolare alle classi dell’ISS Leonardo da Vinci di Maccarese (sede distaccata di Fiumicino, sita in Via Bezzi e sezione distaccata di Maccarese sita in Viale Maria, n.561) e dell’Istituto Secondario di Primo Grado Emilio Segrè di Fiumicino, sita in Via del Faro, n.225.

Il Comune di Fiumicino sostiene il progetto ABCyber.

ABCyber è un progetto dell’Associazione CONS. CRIM. vincitore di VitaminaG - realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù - il bando che dà energia alle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte. La graduatoria viene pubblicata sul sito della Regione Lazio. Nello specifico si tratta di 100 progetti under35 premiati ciascuno con circa 25mila euro a fondo perduto.

Istituto Superiore di Secondo Grado Leonardo da Vinci di Maccarese

Istituto Secondario di Primo Grado Emilio Segrè di Fiumicino