Si è svolto in aula consiliare alla presenza dell’Assessore alle Politiche sociali Natascia Fazzeri un incontro con i funzionari dei Centri per l’impiego di Milazzo, Villafranca T, e Messina, le case manager del Distretto S.S. 27, i referenti di alcuni Comuni del Distretto, i CAF, i Patronati, le Agenzie per il Lavoro, finalizzato al superamento delle criticità legate alle procedure da attivare per la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale individualizzato (P.A.D.I.).

Dopo un articolato dibattito si è giunta alla determinazione di avviare uno sportello multifunzionale distrettuale per i percettori dell’Assegno di Inclusione e concordare un documento, da inviare al Ministero per il Lavoro, per rappresentare le criticità rilevate all’applicazione delle misure di contrasto alla povertà e la proposta per possibili modifiche e integrazioni normative.

I lavori sono stati coordinati dal responsabile dell’Ufficio Piano del Distretto Filippo Santoro.