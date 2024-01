Circa 7mila rifugiati Rohingya, tra cui almeno 4.200 bambine e bambini [1], sono ora senza casa dopo che il primo grande incendio dell'anno ha spazzato via un campo domenica a Cox's Bazar, in Bangladesh. Questo l'allarme lanciato da Save the Children.

Quasi 800 rifugi sono stati completamente distrutti nell'incendio che ha colpito il Campo 5, uno dei 33 campi che fanno dell'insediamento dei Rohingya, il più grande insediamento di rifugiati al mondo, mentre altri 93 rifugi sono stati parzialmente danneggiati, secondo l'UNHCR. Negli incendi sono stati danneggiati anche centri di apprendimento, moschee, impianti di lavaggio e spazi dedicati ai bambini.

Massive fire in the Rohingya refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh. pic.twitter.com/8ftiZKmcl2 — Aqssss (@AqssssFajr) January 6, 2024

Gli incendi sono un tragico promemoria del deterioramento delle condizioni nei campi, ha dichiarato Save the Children, e della vulnerabilità delle famiglie che vivono nei loro rifugi precari. Le migliaia di bambini e le loro famiglie rimaste senza casa a causa delle fiamme sono state costrette a condividere rifugi già angusti con parenti o vicini, alcuni con oltre 10 persone in uno spazio grande come una tenda da campeggio.

"Stavamo tutti dormendo quando è scoppiato l'incendio. Ci siamo svegliati quando abbiamo sentito le urla dei nostri vicini dopo che il fuoco si era avvicinato alla nostra casa”, ha dichiarato Rasheda (nome di fantasia), 42 anni, una rifugiata Rohingya con cinque figli. “Ho svegliato subito mio marito, mia suocera e i bambini: abbiamo lasciato il nostro rifugio e questo ci ha salvato la vita. Tutto è andato in cenere e non abbiamo potuto salvare niente. Non abbiamo più nulla da indossare quest'inverno".

Save the Children è intervenuta sul posto subito dopo gli incendi, coordinandosi con il governo e altri attori umanitari per sostenere le famiglie rimaste senza casa a causa del disastro. Stiamo fornendo coperte, zerbini, kit per l'igiene e vestiti invernali, visto che il Bangladesh è attualmente nella sua stagione più fredda e le temperature scendono durante la notte. Circa un milione di rifugiati Rohingya vive nei campi in Bangladesh dopo essere fuggito dalle violenze in Myanmar più di sei anni fa. Almeno la metà di loro sono bambini.

"I bambini rifugiati Rohingya ci dicono ripetutamente che gli incendi sono una delle loro più grandi paure”, ha dichiarato Shamin Jahan, Direttore ad interim di Save the Children in Bangladesh. “Tragicamente, ancora una volta, migliaia di bambine e bambini hanno dovuto sopportare questa drammatica realtà. Migliaia hanno perso quel poco di prezioso che avevano. Dopo oltre sei anni di vita da rifugiati, le famiglie sono alla disperata ricerca di una vita migliore. Non hanno accesso al lavoro né all'interno né all'esterno dei campi e dipendono dagli aiuti. La situazione nei campi continua a peggiorare: i bambini vivono nella paura delle bande armate e della violenza, e le famiglie ricorrono ai matrimoni precoci e al lavoro minorile per sopravvivere. Molti stanno nuovamente mettendo a repentaglio la propria vita intraprendendo viaggi in barca estremamente pericolosi alla ricerca di un futuro migliore: nessun bambino dovrebbe correre il rischio di trascorrere settimane in mare con poco cibo e acqua. Esortiamo il governo del Bangladesh e i donatori a migliorare le condizioni di vita nei campi, adottando misure urgenti per prevenire gli incendi, ad esempio creando più spazio per i rifugi, utilizzando materiali da costruzione più resistenti agli incendi e migliorando le procedure di evacuazione. I governi devono finanziare completamente il piano di risposta per i Rohingya, che attualmente è finanziato solo al 50%. Dobbiamo dare speranza ai bambini nel 2024".

Save the Children chiede, inoltre, alla comunità internazionale di sostenere soluzioni a lungo termine per i Rohingya, collaborando con il governo del Bangladesh per ampliare le opportunità formali di lavoro e di istruzione per i rifugiati Rohingya e per la comunità ospitante, espandendo il reinsediamento in terze parti, migliorando i diritti dei Rohingya nei Paesi della regione che ospitano i rifugiati, nonché l'eventuale ritorno volontario e dignitoso dei Rohingya in Myanmar quando le condizioni saranno sicure e i loro diritti garantiti.

Save the Children è una delle principali Ong internazionali che operano nei campi di Cox's Bazar in Bangladesh. Ha raggiunto circa 600mila rifugiati Rohingya, tra cui più di 320mila bambine e bambini, dall'inizio della risposta nel 2017. L'Organizzazione, con il sostegno del governo del Bangladesh, gestisce oltre 100 centri che supportano l'apprendimento e il benessere dei bambini nella loro lingua madre, il Rohingya. Ora sta aiutando questi bambini a imparare il birmano utilizzando il programma di studi del Myanmar.





[1] Quasi il 60% della popolazione totale dei rifugiati Rohingya in Bangladesh è costituito da bambini: www.unicef.org/emergencies/rohingya-crisis. Si tratta di una stima inferiore del numero di bambini colpiti da questi incendi, poiché le famiglie spesso hanno più di tre figli.