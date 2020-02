Passato e presente, tradizione e innovazione si incontrano in un docufilm. Una storia meravigliosa da raccontare e da condividere, che genera sensazioni contrastanti, ma che racchiude un “cuore” soffice e accogliente: “FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO”.

Come un tappeto volante, per tutte le generazioni di appassionati, un'esperienza grandiosa, l’opportunità unica di “volare” e di ritrovarsi nelle sale cinematografiche per assistere allo storico concerto del 1979.

Novità estetica e tecnologica molto particolari, per cui è stato possibile restaurarlo, sono l’unione di un lungo periodo di ricerca con il supporto di Franz Di Cioccio, e del regista Piero Frattari, zelante e illuminato, che lo ha salvato e conservato nel corso dei decenni.

In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita di Fabrizio De André, lo storico live di Genova, FABRIZIO DE ANDRÉ IN CONCERTO - ARRANGIAMENTI PFM

Un docufilm diretto da Walter Veltroni

“FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM.

IL CONCERTO RITROVATO”

Nelle sale cinematografiche

solo il 17, 18, 19 febbraio 2020

ELENCO INTERVISTATI

Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio

Patrick Djivas, Piero Frattari

Guido Harari, Franco Mussida

Flavio Premoli

David Riondino

Antonio Vivaldi

_©Angelo Antonio Messina