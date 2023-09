Festival del Cinema di Venezia 2023 Il Festival del Cinema di Venezia è noto per essere una vetrina di talenti, sia di fronte che dietro la macchina da presa. Ma quest'anno, un nuovo tipo di star ha brillato sulla scena - DJ Mitch, la voce iconica di Radio 105, che ha portato il suo carisma insieme all'amico Roberto Posenato della Face Management Spettacoli.

La serata è culminata con una cena di gala sfarzosa, che ha visto la partecipazione di alcune delle personalità più brillanti dello spettacolo italiano, tra cui Massimo Boldi e Francesco Salvi.

Nonostante la notte memorabile documentata tramite i social del ex gieffino Patrik Ray Pugliese, Mitch è riuscito a tornare per la diretta la mattina successiva così da essere in onda su Radio 105 con lo smoking.