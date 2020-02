Professionisti, impiegati, mamme e papà. Sono loro gli atleti professionisti del gruppo agonista Master di Marcianise, centro FIN del Circolo Nautico Punta Imperatore e che si allenano alla Great Gym di Marcianise.

Atleti motivati, che si allenano ogni giorno tra i loro mille impegni e preparati dal grande Vincenzo Gallo, ex campione di nuoto pluripremiato.

E proprio loro, atleti di ogni età, sacrificando il tempo anche alle proprie famiglie hanno fatto incetta di medaglie ai campionati regionali del 15 e 16 febbraio 2020. Ben 19 medaglie tra cui 8 bronzi, 8 argenti e 3 ori, in tutte le discipline di nuoto.

Abbiamo raggiunto al telefono il Coach Vincenzo Gallo.





Mister cosa spinge un gruppo di atleti adulti, con i loro impegni a dedicarsi professionalmente al nuoto?

Nasce tutto dalla grande voglia di mettersi ancora in gioco ad ogni età. Prima con sè stessi in una competizione sana ma soprattutto creare e far parte di un gruppo non solo di atleti ma di Amici.

Mister come giudica i risultati ottenuti?

Sono orgoglioso di tutto ciò che hanno ottenuto dopo tanti sacrifici e duro lavoro, non solo di meriti sportivi ma, cosa più importante, con vero Spirito di squadra.

Mister quali sono adesso i prossimi obiettivi di questo che ormai tutti definiscono "il miracolo sportivo della Great Gym nuoto"?

I prossimi impegni saranno i maggiori trofei che si disputeranno in Campania come quelli di Battipaglia e Striano per poi prepararci ai vari impegni estivi con un pensiero immancabile ai campionati italiani di fine giugno a Riccione.

Salutiamo il Coach Vincenzo Gallo ed auguriamoci che realtà sportive così appassionate possano crescere sempre ed ottenere le più grandi soddisfazioni ed in particolare salutiamo gli atleti del gruppo: Veronica De Casamassimi, Mariano Perrini, Vincenzo Gilardi, Giuseppe Iovinella, Pasquale Cammisa, Vincenzo Siano, Maurizio Cusimano, Cesare Zungri, Immacolata Marino, Roberto Galloppo, Roberto De Medici, Giuseppe Pugliese, Antonio Maruccia, Sebastiano Casilli, Daniele Lettieri, Pasquale Laurenza, Gianfranco Borriello.