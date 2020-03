La strategia comunicativa del governo nella gestione della crisi sta fallendo miseramente.





Primo punto: nessuno spiega ufficialmente perché questa epidemia è più grave delle altre. Sarebbe fondamentale capirlo per ottenere più consapevolezza e coinvolgimento di tutti. Perché è più grave dell’influenza suina, dichiarata anch’essa pandemica dalla WHO nel 2009 o più grave dei mediamente 10.000 morti annuali di influenza stagionale (non potevamo forse salvare anche loro se fossimo rimasti tutti a casa?).

Quanto è grande l’emergenza ospedialera rispetto ai normali tassi di occupazione negli anni precedenti?

I numeri sono complicati. Ognuno tira le sue conclusioni ma la sostanza è che non siamo degli epidemiologi e per capire la significatività di questi numeri e in sostanza cosa stia succedendo è necessaria un’opera di divulgazione ufficiale e chiara anziché minacce di repressione.



Secondo punto: la comunicazione ufficiale è basata su un modello paternalistico “Restate a casa oppure...”

Il risultato non è il coinvolgimento dei cittadini ma maggiore rabbia e paura. Si minaccia il dispiego dell’esercito nelle strade, si mandano in giro autovetture a gridare al megafono “Restate a casa” seminando il panico e poco si fa per implementare i servizi che faciliterebbero un pacifico isolamento sociale.

Al telegiornale si sentono tante belle parole di ricette digitali per le medicine o servizi di consegna spesa per gli anziani ma la sostanza è che nella maggior parte del territorio nazionale questi servizi non ci sono o non funzionano.

Si formano enormi agglomerati di persone in fila per l’impegnativa dal medico o per fare la spesa moltiplicando le opportunità di contagio.

Forse, anziché dispiegare l’esercito a inseguire e multare uno che corre sotto casa, andrebbe inviato nei supermercati e nelle farmacie a implementare i servizi di consegna.



In conclusione, l’approccio attuale sta creando basso coinvolgimento e sempre maggiori tensioni sociali. C’è bisogno di unità in questo momento e per questo servirebbe decisamente una migliore comunicazione.