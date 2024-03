Probabilmente hai già avuto modo di familiarizzare con il concetto di rapporto di indebitamento nel contesto del trading, un termine ampiamente utilizzato da numerosi specialisti del settore finanziario.

Tale indicatore rappresenta la leva finanziaria di un'impresa, evidenziando così la sua capacità di sostentamento economico.

In termini semplici, si tratta di un valore utilizzato per valutare l'affidabilità di un'impresa prima di effettuare investimenti in essa.

Per gli investitori interessati ad acquistare azioni, conoscere questo indicatore è cruciale.

La ragione è che, prima di decidere su quali imprese investire, è essenziale comprendere la loro stabilità finanziaria.

Avere questa informazione rende molto più agevole prendere decisioni d'investimento consapevoli, evitando così errori potenzialmente disastrosi.

Quando si discute di leva in relazione alle azioni, ci si riferisce al rapporto tra i fondi ottenuti tramite prestiti rispetto a quelli derivanti dal capitale azionario.

Generalmente, il rapporto di indebitamento di un'impresa è espresso in termini percentuali.