Il 3 novembre, gli americani sono stati chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente e, in alcuni Stati, per eleggere i rappresentanti alla Camera e al Senato. Quale sia l'attuale nuovo assetto in quelle tre istituzioni, in questo momento, non è ancora possibile saperlo.

Alla Camera, i democratici sono in vantaggio 187 a 178 (considerati i seggi già assegnati che non erano in scadenza), con la maggioranza che si ottiene a quota 219. Al Senato, la lotta è alla pari con 47 dem contro 47 GOP, con la maggioranza che scatta a quota 51. Per le presidenziali, invece, Biden è in vantaggio per 227 delegati contro i 213 di Trump, mentre mancano ancora i risultati di 7 Stati, dove si devono conteggiare i voti ricevuti per posta.

Un "dettaglio" di non poco conto. Nonostante ciò, Trump ha rilasciato una dichiarazione alla Casa Bianca dicendo di aver vinto!

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020



Questa la replica di Biden

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Perché ancora non si conosce per certo il nome del vincitore? Perché il numero di persone che in questo turno elettorale hanno votato per posta è enorme e il conteggio di quei voti, che pertanto sono significativi, prende tempo. Inoltre, in alcuni degli Stati in bilico (o swing states) quei voti saranno decisivi, in particolar modo in Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan and Pennsylvania.

In base all'andamento del conteggio dei voti per posta, la percentuale delle schede finora scrutinate vede favorito Biden (almeno in quattro degli Stati sopra elencati, mentre in Georgia si presume un testa a testa) e, per tale motivo, sono in molti a scommettere che sia lui il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Per questo motivo, Trump minaccia di ricorrere alla Corte Suprema per invalidare il voto per posta, anche se non è ben chiaro il motivo del suo eventuale ricorso. Va comunque ricordato che adesso in quel tribunale il numero di giudici di nomina repubblicana è 6 contro i 3 di nomina democratica.

Quello che si sta prospettando è lo scenario peggiore previsto prima dello svolgimento di queste elezioni e non promette nulla di buono per la stessa tenuta democratica degli Stati Uniti, a meno che in un sussulto di dignità, nel caso il risultato elettorale mostrasse la vittoria di Biden al di là di ogni ragionevole dubbio, il partito repubblicano non togliesse il proprio appoggio a Trump.

In caso contrario, qualsiasi scenario sarebbe ipotizzabile.