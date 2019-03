Chi ha ucciso Rosa Trapani?

L’anziana signora è stata trovata cadavere nella sua abitazione.





Il 18 gennaio 2019 presso la sua abitazione in zona Duchesca, a Napoli, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Rosa Trapani, pensionata di 67 anni. Inizialmente si era pensato a un malore, però l’autopsia ha rivelato che la vittima è morta a causa delle due coltellate che le sono state inferte al cuore, e la morte è avvenuta due giorni prima del ritrovamento.

A trovare il cadavere sono stati i familiari della vittima, i quali non avendo sue notizie hanno più volte provato a chiamarla al telefono, non ricevendo alcuna risposta si sono recati a casa della parente, e lì hanno fatto la raccapricciante scoperta. I carabinieri stanno indagando per omicidio, particolare attenzione si pone a questa indagine in quanto la scena del crimine è stata alterata.

Dopo i primi rilievi gli agenti non hanno posto l’abitazione sotto sequestro, e i giorni seguenti i familiari di Rosa hanno iniziato a disfarsi di alcune cose, e anche del materasso che presentava macchie di sangue, utile ai fini delle indagini scientifiche. Gli investigatori hanno comunque perquisito l’appartamento in cerca di tracce dell’omicida.

Sul luogo del delitto gli inquirenti non hanno trovato segni di effrazione, e adesso cercano di ricostruire come l’assassino o gli assassini siano potuti entrare nell’abitazione della donna, e se siano o meno entrati dalla porta di ingresso, se cosi fosse significa che Rosa è stata accoltellata da una persona che conosceva e a cui lei stessa ha aperto la porta.