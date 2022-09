PREMESSA

La settimana scorsa capito, su segnalazione di un follower del mio canale Youtube, su di un video che trattava il tema sigaretta elettronica e dei potenziali danni e rischi ad essa correlati.

Incuriosito avvio il video e cominciando a seguire quanto veniva riportato.

Terminato di guardarlo avevo perso il conto della quantità di inesattezze ed informazioni omesse. Soltanto riguardandolo scopro che le presunte intenzioni dell'autore (o degli autori), non fossero tanto divulgative ma puramente commerciali.

Corro allora a commentare cercando, talvolta in modo un poco accesso ma assolutamente non offensivo, di lasciare contributi che chiarissero gli evidenti strafalcioni, con l'obiettivo e speranza di ottenere un confronto. Beh, nulla...

A questo punto le mie supposizioni sono diventate delle "quasi certezze" in quanto a fronte di affermazioni quali :

"La sigaretta elettronica raggiunge temperature fino a 500°C""La sigaretta elettronica genera un aerosol con particelle gassose e talvolta solide""La sigaretta elettronica contiene nei suoi liquidi il diacetile"

(potrei elencarne molte altre) ed una conclusione assai chiara di proposte di servizi e vendita di prodotti, cosa dovrei o avrei dovuto pensare?

Ho quindi deciso di realizzare e pubblicare una video reaction.

PERCHE' HO RISPOSTO CON UN VIDEO

Il video lo ho realizzato perché, come altri prima di loro, gli autori hanno omesso ogni fonte scientifica e non hanno tenuto in minima considerazione quanto questo strumento per la riduzione dei rischi fumo correlati abbia grandissime potenzialità nella lotta contro il fumo, per la riduzione delle 8.000.000 di vittime nel modo causate da malattie e complicazioni legate ad esso.

Si percepiva, oltre che alla totale disinformazione, un velo di presunzione quasi a dire :

"Se te lo dico io, ti devi fidare!"



IN CONCLUSIONE

A chiunque fosse interessato ad abbandonare il fumo con l'aiuto dei vaporizzatori personali e fosse attanagliato da forti dubbi riguardo la sua efficacia e potenziale, consiglio la visione della mia video reaction (la trovate in fondo al post), dove mi sono preso la briga di correggere buona parte delle inesattezze riportate, citando e lasciando nella descrizione del video le basi scientifiche (fisiche e chimiche) nonché studi (ormai a migliaia, ne ho riportati soltanto alcuni) ed articoli a riguardo.

Buona visione!