Grazie mille per averci ospitato qui a Kiev, per questo summit. Dico spesso che l'Ucraina è una vera fonte d'ispirazione per l'Europa. E questa mattina ho avuto un altro motivo per farlo. Ho avuto l'occasione di andare con il Primo Ministro Denys Shmyhal in un ufficio postale in piazza Maidan. E lì abbiamo incontrato un sacco di persone che sono venute a scambiare le loro vecchie lampadine con lampadine moderne a LED. Fa parte del nostro impegno nazionale e internazionale per ridurre il consumo di energia. E fa parte della donazione di 50 milioni di lampadine a LED che abbiamo promesso. Abbiamo già raggiunto la cifra di 35 milioni di lampadine LED che possono essere consegnate. Ed è stato incredibile vedere che dal momento in cui il messaggio è uscito, nei primi tre giorni – mi è stato detto – 750.000 cittadini ucraini si sono recate all'ufficio postale più vicino.Penso che questo sia simbolico perché dopo questa breve visita a Maidan e all'ufficio postale c'è stato un raid aereo e siamo dovuti andare in un rifugio. E questo mostra la realtà della guerra, di come l agente vive ogni singolo giorno. E devo dire, se fosse necessaria una prova vivente del fatto che la Russia stia subendo un enorme fallimento strategico, che l'Ucraina sta resistendo e sta costruendo il suo percorso verso l'Unione europea: il fatto che siamo qui per il 24° vertice UE-Ucraina, in mezzo alla guerra, e stiamo costruendo, discutendo e sviluppando il futuro dell'Ucraina nell'Unione europea... il che vale più di mille parole. E quello che abbiamo fatto è molto concreto.Cominciamo con l'energia. Come ho detto, i 35 milioni di lampadine a LED ne sono un esempio. Se le consegnamo tutte, raggiungiamo la cifra di 50 milioni di lampadine a LED. Se riusciremo a distribuirle nel Paese, l'equivalente di risparmio di queste 50 milioni di lampadine a LED equivarrà alla produzione di energia di un reattore nucleare. Si può fare molto con mezzi semplici, solo per aiutare a risparmiare energia e sostituire le vecchie lampadine con altre migliori.Naturalmente abbiamo discusso molto di più su come sostenere la sicurezza energetica. Al momento, ad esempio, i generatori sono della massima importanza per mantenere l'energia elettrica in funzione. Pertanto, finora è stata concordata la consegna di 5.400 gruppi elettrogeni. Ripariamo immediatamente le infrastrutture, per quanto possibile, e manteniamo la rete funzionante. All'inizio della guerra, quando abbiamo collegato le nostre reti – rapidamente, a velocità record, in due settimane – è stata l'Ucraina a esportare elettricità verso l'Unione Europea. Ora è il contrario. L'Ucraina ha bisogno di elettricità. E sì, vi forniremo l'elettricità da due gigawatt di cui avete bisogno, con l'aiuto di tutti gli Stati membri. Siamo già in una comunità energetica. E questa è la solidarietà, questo è il volto europeo che vogliamo mostrare.Lo stesso vale per le riparazioni. Aiutare ora a riparare i danni che le bombe di Putin stanno provocando alle infrastrutture energetiche è una parte. Ma la riparazione degli edifici, delle strade, delle infrastrutture in genere, delle scuole, degli ospedali, è un lavoro quotidiano che bisogna fare. E quindi, è così importante che iniziamo subito. Questo fa parte del più ampio processo di ricostruzione. Sono lieta di poter annunciare che sarà erogato il primo miliardo di euro per una rapida ripresa. Ora abbiamo il nostro segretariato tra Kiev e la Commissione europea attivo e funzionante. Quindi il lavoro può iniziare immediatamente per fare in modo che la ripresa mostri risultati immediati sul campo.

Certo, c'è anche il sostegno all'economia. Le funzioni statali devono essere mantenute, gli stipendi devono essere pagati, le prestazioni sociali. L'economia deve funzionare. Finora l'Unione europea ha fornito all'Ucraina 50 miliardi di euro. Discuteremo anche di come possiamo aumentare il reddito, le entrate per gli affari e per l'economia.Un punto importante sono le nostre corsie di solidarietà, corsie veloci prioritarie. Le corsie di solidarietà sono un grande successo. Le rafforziamo adesso con un altro miliardo di euro. Sono le vie di trasporto per tutte le merci dall'Ucraina all'Unione europea. Il 25% del PIL dell'Ucraina lo scorso anno è stato fatto viaggiare attraverso le corsie di solidarietà. In valore, è un fatturato di 20 miliardi di euro. Ovviamente prolungheremo il programma di accesso esente da dazi al mercato, in modo che le merci possano arrivare esenti da dazi dall'Ucraina all'Unione europea. Quest'anno sarà uguale a quello dell'anno scorso. E l'Ucraina sta aderendo ai programmi europei, ovviamente rinunciando alle quote che sarebbero state pagate per questi programmi.In questo vertice abbiamo anche discusso di come far pagare alla Russia la brutale distruzione che sta provocando. Stiamo esplorando con i nostri partner le opzioni che abbiamo per farlo. L'autore deve pagare e deve essere ritenuto responsabile. Stiamo raccogliendo le prove dei crimini di guerra. Ora abbiamo i pubblici ministeri sul posto. Stiamo discutendo su quale tipo di assetto istituzionale sia necessario. Ma per noi è importante avere la volontà politica di far pagare alla Russia ciò che ha fatto all'Ucraina.La società e l'economia russe stanno già pagando un duro prezzo a causa delle sanzioni che abbiamo imposto. Il decimo pacchetto è in arrivo. Abbiamo l'obiettivo di metterlo in atto entro il 24 febbraio. Ha un volume di circa 10 miliardi di euro. È di nuovo un pacchetto enorme. Il piano è di concentrarsi ancora una volta sulla tecnologia che può e non deve essere utilizzata dalla macchina da guerra russa. In altre parole, esaminiamo più a fondo i componenti che sono stati trovati, ad esempio, nei droni per assicurarsi che non ci sia disponibilità per la Russia di utilizzare queste tecnologie direttamente o indirettamente, ad esempio acquistando armi all'estero.Come terzo elemento, ci concentreremo sull'elusione dei tagli. Questo è un argomento. Quindi il decimo pacchetto conterrà anche proposte per combattere l'elusione.Ultimo ma certamente non meno importante, ci siamo concentrati, ovviamente, sul percorso di adesione dell'Ucraina. La determinazione di Kiev ad andare avanti verso questo obiettivo è impressionante. Il Paese sta compiendo importanti passi avanti con tutte le riforme per soddisfare le raccomandazioni. E non dobbiamo dimenticare che lo sta facendo mentre combatte contro un aggressore. Continueremo a supportare l'Ucraina in ogni fase del processo. Abbiamo discusso i dettagli. Oltre alle riforme, è importante avere un buon tracciamento delle attuazioni. I progressi fatti si rifletteranno nella nostra importante relazione sull'allargamento per gli Stati membri prevista per l'autunno. Queste riforme ancoreranno l'Ucraina nella nostra famiglia di democrazie libere e liberali.



Questo quanto dichiarato il 3 febbraio dalla presidente von der Leyen alla conferenza stampa congiunta con il presidente Michel e il presidente Zelensky a seguito del vertice UE-Ucraina che si è tenuto a Kiev.