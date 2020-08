Da dimenticare, per il 2020, la stagione turistica come dimostrano i dati di Federturismo Confindustria che, oltre a segnalare un calo delle presenza a giugno e luglio, rispettivamente dell'80% e del 50%, ha dichiarato che neppure per la settimana di Ferragosto i dati migliorano di molto, essendo ben lontana dal tutto esaurito auspicato.

Il calo di presenze è diffuso ovunque, sia nelle località di mare, sia in montagna, sia nelle città d'arte.

In base alle previsioni, 1 italiano su 4 trascorrerà il Ferragosto nella propria regione preferibilmente a casa di amici e parenti o nelle seconde case, in grante parte al mare, soprattutto in Puglia, Toscana ed Emilia Romagna, ma concentrando la permanenza in pochissimi giorni, rispetto alla media di di almeno una settimana/dieci giorni degli scorsi anni.

Vanno un po' meglio le cose per la montagna - che sta riscuotendo successo anche tra i più giovani - che grazie agli ampi spazi viene considerata una destinazione Covid free.