Grey Goose Official Party by DV Connection al Bobadilla di Dalmine (BG)

Il 13 aprile 2019 al Bobadilla di Dalmine (BG) si può vivere uno dei tanti eventi organizzati da DV Connection. In ogni stagione, DV Connection fa ballare diverse location del Nord Italia. Il ritmo dei party è semplicemente perfetto. In particolare al Boba va in scena una festa già molto attesa: è un Grey Goose Official Party che mette in console gli scatenati Nervestrain, specializzati in house d'eccellenza. Con loro c'è il resident Dj Blitz. Alla voce invece c'è Carlotta.

DV Connection, in ogni stagione, fa ballare diverse location del Nord Italia. Il ritmo dei party è semplicemente perfetto. Chi ha voglia di ballare con stile ha a disposizione tanti occasioni, tutte pensate per far tardi con il sorriso sulle labbra. Tra i party più attesi e ormai consolidati organizzati da DV Connection c'è senz'altro il sabato #Bollicine del Bobadilla di Dalmine (BG). I party #Bollicine sono sempre un mix di eleganza, ritmi, melodie, servizi d'eccezione e voglia di rilassarsi con gli amici. DV Connection cura ogni dettaglio fino all'inverosimile, il che facilita il divertimento.

L'idea giusta, al Boba (i clienti più affezionati lo chiamano così) è arrivare già per cena, visto che è oltre che una disco è anche un ottimo ristorante. Entrare al Boba è un po' come isolarsi in un luogo "vero". Qui non si cerca la tendenza, il divertimento a tutti i "costi". Non c'è la voglia di stupire o di essere stupiti da chissà quali effetti speciali. Qui si sta bene. Qui ci si diverte ancora ballando, bevendo un buon drink e cenando in allegra compagnia. Tutto è così normale da essere speciale.

https://www.facebook.com/Bollicineboba/

https://www.facebook.com/diviconnection/

https://www.facebook.com/events/2363795446974561/

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG

info e prenotazioni 3494410654