Continua a rimanere stabile, oscillando più o meno sugli stessi valori, il contagio da coronavirus, con 201 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, con il totale delle persone che hanno contratto il virus che adesso è di 240.961.



Il numero totale degli attualmente positivi è di 15.060, 195 in meno rispetto a ieri. Tra i positivi, 82 (5 in meno rispetto al dato precedente) sono in cura presso le terapie intensive, 963 (62 in meno) sono ricoverati con sintomi e 14.015 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 191.083, in aumento di 366 rispetto al dato di mercoledì.

Oggi i morti sono 30 e portano il totale dei decessi a 34.818.