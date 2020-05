Il Newcastle del principe saudita bin Salman, che da poco è divenuto proprietario del club inglese, sya già pensando a rinforzare la squadra per il prossimo anno.

Tra i nomi in circolazione, forte l'interesse per l'attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha - in scadenza di contratto nel 2023 - per le sue doti di velocità e stile di gioco, nonostante la non indifferente prestanza fisica che lo rende anche particolarmente abile nel gestire i contrasti con gli avversari.