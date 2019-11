È quasi tempo di nuovi smartphone top di gamma per Huawei (e anche per Honor). Tra circa due settimane, infatti, l'azienda cinese dovrebbe annunciare il Huawei Nova 6 5G.

Il Huawei Nova 6 5G dovrebbe utilizzare il nuovissimo processore realizzato dalla stessa Huawei, il Kirin 990, che si caratterizza per l'integrazione del modem 5G.

Questo smartphone punterà molto, come da tradizione Huawei, sul comparto fotografico ed in particolare potrebbe offrire ottimi scatti anche con la doppia fotocamera frontale (utilizzabile anche per selfie di gruppo, grazie al sensore per il grandangolo che dovrebbe consentire una visuale di oltre 100°).

La base di questo smartphone potrebbe inoltre essere utilizzata anche per Honor V30.