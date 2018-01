25 gennaio, Jerry Calà al Made Club di Como. "Una vita da libidine", un Concert show da non perdere e prima... "Cenando Ballando" con PWR

Giovedì 25 gennaio 2018 al Made Club di Como prende vita un grande evento, un party già decisamente atteso. Infatti nel locale più storico di Como arriva l'istrionico Jerry Calà con il suo concert show "Una vita da libidine". E' un evento perfetto per cantare e ballare col sorriso sulla labbra. Infatti, prima di godersi il concert show del mitico Jerry Calà, un personaggio leggendario amato anche dai giovanissimi, in Dinner Room ci si diverte con Cenando Ballando, la cena tutta da vivere scatenandosi. Ci si gustano i piatti del Made, sempre curati in ogni dettaglio (35 euro a persona tutto compreso, prenotazione obbligatoria), mentre all'intrattenimento musicale pensano PWR, ovvero Icio alla voce e Cucky in console, una delle coppie artistiche più affermate nei locali di tutto il Nord Italia.

Jerry Calà, all'anagrafe Calogero Calà è nato a Catania il 28 giugno 1951. Oggi, nel 2017, continua a fare l'attore con successo ma è soprattutto un grande intrattenitore sul palco, dove interpreta grandi successi italiani ed internazionali con una band formata da grandi musicisti.

La sua carriera è semplicemente infinita. Dopo diversi anni di gavetta come cabarettista nel Veneto, nel 1971 approda sul mitico palcoscenico del "Derby Club" di Milano assieme ai suoi celebri compagni di viaggio i "Gatti di Vicolo Miracoli" (Jerry Calà, Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno), ignari che quel palcoscenico li avrebbe lanciati nel mondo della televisione e del cinema. Il successo televisivo arriva, grazie alla partecipazione al programma " Non Stop". Dopo la tv arrivarono tanti film di successo tra cui Bomber, Vado a Vivere da solo (1980), Sapore di Mare ed infiniti altri. Vacanze di Natale, ancora oggi nella memoria di molti, è del 1983. E' un vero e proprio cult. In questo film Jerry interpreta Billo, un pianista squattrinato e sciupafemmine che si esibisce al "Vip Club" di Cortina.... Nel cast troviamo Christian De Sica, Stefania Sandrelli e anche la splendida Karina Huff, che aveva partecipato a "Sapore di Mare" e che reciterà poi con Jerry in "Domani mi Sposo".

Dopo tanti altri successi tra cui "Il ragazzo del Pony Express" del 1986, il successo di Calà continua anche in tv al cinema negli anni '90 (...) Dopo anni di assenza dalle scene teatrali, che lo avevano sempre visto esibirsi con i Gatti di Vicolo Miracoli, Jerry nel 2000 torna nei più importanti Teatri Italiani prima con una commedia musicale estiva... e nel 2006 Jerry festeggia 35 anni di carriera. Nell'estate 2006 torna al cinema con il film "Vita Smeralda". Con questo film Jerry si allaccia idealmente al suo film ormai cult "Sapore di mare" (...).

Il 28 Giugno 2011, Jerry Calà compie 60 anni e nello stesso mese festeggia i 40 anni di carriera. Il 2 Novembre 2015 Jerry è ospite dell'ultima puntata del live show di RaiDue "Sorci Verdi" condotto da J-Ax dove veste i panni inediti del rapper e interpreta il brano "Ocio!", in cui fa la parodia dei grandi artisti dell'hip hop americano. Il brano spopola in poche ore sul web e oggi conta 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su Facebook (...)