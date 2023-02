È finita in parità in entrambe le sfide del lunedì della 21.a giornata di Serie A: 1-1 il risultato tra Hellas Verona e Lazio , mentre Monza e Sampdoria si sono divise la posta con un "discusso" 2-2.



Al Bentegodi, è stata la Lazio ad andare in vantaggio grazie a una invenzione di Pedro che con una girata trova la rete prima del riposo. Il Verona pareggia subito dopo l'inizio del secondo tempo con un colpo di testa di Ngonge. Entrambe le squadre, nel finale di gara, hanno poi avuto l'opportunità di portare a casa i tre punti, ma il risultato non è cambiato.

In classifica, l'Hellas Verona continua il suo trend positivo nel 2023, con il terzo risultato utile consecutivo che le permette di recuperare un punto sulla quartultima. La Lazio ha pareggiato per la prima volta due partite consecutive in quehsta stagione e resta sola al quarto posto con 39 punti.



A Monza, la Sampdoria è andata in vantaggio al 12' grazie a un diagonale di sinistro di Gabbiadini. Poi ci ha pensato Petagna a riportare in parità il risultato per i padroni di casa alla mezz'ora, sfruttando un assist di Carlos Augusto. Ma Gabbiadini non ci sta e nella ripresa, al 58', porta nuovamente in vantaggio la Sampdoria, riprendendo e segnando di destro una respinta del portiere di Monza. Nonostante i tentativi, l'undici di Palladino non sembra in grado di trovare il pari... fino allo scadere del recupero, quando Petagna simula una trattenuta in area e l'arbitro Chiffi decreta un calcio di rigore inesistente. Pessina trasforma fissando il risultato finale sul 2-2.

Il Monza ha ottenuto il settimo risultato utile consecutivo e raggiunge l'Empoli al decimo posto, mentre alla Sampdoria è stato negato di accorciare sulla quartultima.





Crediti immagine: twitter.com/serieB123/status/1622713891192176640