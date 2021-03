Come se nulla fosse accaduto. La Fiorentina ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Beppe Iachini ed il tecnico ascolano, già questa mattina, ha diretto il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori.

Difficile sapere il perché dell'addio di Prandelli alla panchina viola, ma chi ne aveva visto lo sguardo durante l'ultima partita con il Milan, aveva visto quello di una persona stressata, addirittura sofferente.

Troppe pressioni, troppe delusioni, ma forse anche un mancato supporto da parte di società, calciatori, tifosi... senza poi dimenticare l'oceano di interessi che ruota intorno al calcio e che determina, molto spesso, l'esito delle partite.

Una persona, da sola, non può districarsi tra tutto questo, specie se le cose non girano per il verso giusto. Quindi, tanti auguri a Prandelli ed anche alla Fiorentina, sperando che stavolta Iachini riesca ad avere le idee chiare su come mettere in campo i giocatori che ha a disposizione. All'inizio della stagione così non è stato... anche se, dal punto di vista dei risultati, le cose non è che siano migliorate di molto.