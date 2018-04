02/11/2017 06:40 - Continua a regalarci grandi emozioni l'immensa Loreta Gulotta che nel weekend ad Orleans sale per la prima volta su un podio internazionale in una gara individuale della Coppa del Mondo. L'atleta… (Flavio Leone)

22/10/2017 14:41 - Il circuito d’Australia ci ha regalato una gara degna di questo nome, con sorpassi e controsorpassi, per la gioia di tutti i mattinieri che si sono svegliati alle 7. Ad avere la meglio è stato Marc… (giuliac)

09/11/2017 20:24 - La Ducati ha presentato all'EICMA di Milano Rho le proprie produzioni commerciali per il 2018 nella World Premiere con la grande novità della Panigale V4. La moto risulta essere la prima prodotta in… (superdino)

Menchaca sul podio ad Austin. Syncro festeggia il successo del pilota Fortec

20/09/2017 18:31 - La monoposto Fortec di Menchaca, con il logo Syncro SystemAncora successi per il team Fortec, in trasferta nelle Americhe per le ultime tappe del campionato Formula V8 3.5. Dopo le buone performance… (syncrofurgoni)