Fuori dal 24 novembre , una fraterna compagnia per le prossime festività.

Ritrovarci tutti insieme a volerci ancora bene, è il lieto auspicio che il cantautore molisano Michele Bucci di Sant’Agapito (IS) augura a tutti che succeda, non solo nella ricorrenza del Santo Natale ma anche durante l’intero anno.

Nell’era dell’egoismo, dello sviluppo, della nuova geopolitica de-globalizzante, lo scrive e lo canta in una sua nuova canzone dal titolo “E’ Natale”, al fine di rendere felice e partecipe il cuore, l’anima, lo spirito, di chi ascolta, con l’intento di diventarne una fraterna e fidata compagnia in occasione delle prossime festività natalizie.

L’autore lascia a tutti la possibilità di esprimersi ad interpretare il brano, che è disponibile e si può scaricare, in versione play e instrumental version, da tutte le piattaforme musicali (iTunes, Spotify, ecc.).

Il brano, dal sapore pop e dal contenuto politico-sociale, arrangiato dal M° Angelo De Maio, nella sua sincera, trasparente, e naturale genuinità, porta a domandarci e a chiederci che E’ Natale: “Quando siamo quel che diamo e non quello che crediamo. Se ce pace e non c’è guerra. Se ci amiamo sulla terra. Solo se ti puoi salvare da chi al bene vuole il male. Quando ci si può rialzare, per ricominciare.”

L’utilizzo alla riproduzione dell’immagine dal titolo “La Natività di Gesù”, autore “Giotto”, è stato dato “Su concessione del Comune di Padova - Tutti i diritti di legge riservati”.

Michele Bucci nasce a Sant’Agapito (IS), un paesino del Molise di circa 1.450 anime.

Scrive canzoni dalla sua prima infanzia e continua quotidianamente nella sua opera di creatività. Sin da bambino manifesta la sua vocazione artistica per la musica e il disegno e già a sette anni suona la tromba nella banda del suo paese. Frequenta l’Istituto d’Arte e matura le sue prime esperienze musicali in gruppi rock locali e nel gruppo folk “Mazzamurrieglie” di Sant’Agapito…





https://www.facebook.com/michele.bucci.543

https://www.instagram.com/bucci638/

https://www.youtube.com/channel/UCPaS0iYjYn4xU9JFK9BbACA

linkedin.com/in/michele-bucci-b669881a0