Jackpot Records nasce nel 2018 da un'idea dei DJs Davide Svezza (http://www.davidesvezza.com) e Sandro Bani (http://www.sandrobani.it/), due professionisti del mixer stimati da pubblico ed addetti ai lavori. L'obiettivo della label è mettere insieme il mondo della house music e del clubbing a 360°… e progetti come "Funk the Sound" sono praticamente perfetti per lo scopo. Release come "I love America" e "To be real" sono perfette per muoversi a tempo verso il futuro… senza dimenticarsi del funk e del passato.

E che succede in questo periodo? Il nuovo singolo dei Funk the Sound è ovviamente una traccia ricca di groove, ovvero ritmo, melodia e dintorni. Questa volta infatti Funk the Sound propongono "Superstition", super classico di quel genio di Stevie Wonder. La loro è una scatenata ed innovativa versione perfetta per i club e non solo. La voce di questa nuova versione è intensa, effettata quanto basta, e mette addosso una gran voglia di muoversi a tempo.

Funk the Sound - "Superstition" è un omaggio sincero a un genio della musica... e l'assolo finale di piano elettrico è un gran bel viaggio nel groove. Da non perdere anche "Twisted Truth" di Onacity, una traccia bomba con una melodia ipnotica ed un ritmo che resta in testa subito, fin al primo ascolto. Per Onacity è già la secona release su Jackpot. E anche questa volta il dj producer originario del Bangladesh che oggi vive Giappone (il suo vero nome è Onassis) fa sentire chiaramente come mettere insieme deep house, chill e tech house.

Jackpot Records: Funk the Sound - "Superstition" su Spotify

https://open.spotify.com/track/10TAr42oK6vnOqZK9aC3kM?si=cae5055932d046cb

Siti e social Jackpot Records

https://bit.ly/JackpotRecordsSPO

https://bit.ly/JackpotRecordsTRAXSOURCE

http://www.jackpot-records.com/

https://www.instagram.com/jackpotrecordsofficial/



https://www.facebook.com/jackpotrecordsofficial/