Lucas Peracchi giurato di Miss Europe Continental 2019

Ancora star tra i giurati di Miss Europe Continental 2019. Anche Lucas Peracchi, ex tronista, modello, volto tv, sarà in giuria a Napoli alla finalissima europea del 23 novembre.

Il suo nome si aggiunge a quello dell’attrice Giorgia Gianetiempo, una delle giurate già ufficializzate ai media, e si attendono adesso i nomi delle altre star che arricchiranno il red carpet dello show della bellezza, un grande evento internazionale ideato e organizzato dal giovane patron partenopeo Alberto Cerqua.

La serata sarà condotta da Veronica Maya per il quarto anno consecutivo. La kermesse è realizzata in collaborazione con partner tecnici e commerciali come Beesy 24, Giovanna Ercolano Couture, Legea, Mission Beauty, Alessandra Amabile Academy e Alviero Rodriguez.

Miss Europe Continental 2019 prevede una serata dal red carpet stellare, e molte sorprese garantiranno un format tv dal palco delle grandi occasioni, trasmesso nei prossimi mesi da importanti emittenti tv internazionali.