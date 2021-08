Situato a Porto Rotondo sul Molo di Levante ed aperto solo a luglio 2021, YC Fino Garden è già diventato un must per chi vuol rilassarsi in Costa Smeralda. E' una lounge terrace decisamente sorprendente... Il gruppo Finetti, Mainardi e Becchetti, a capo di questo progetto, dopo il successo assoluto di Fino Beach a Cala Sassari, ha messo a punto un altro punto vincente, grazie anche alla direzione artistica e musicale di Nello Simioli ed alla collaborazione di Philipe Renault e Paolo Gagliardi ha dato vita ad un vero e proprio successo.

A YC Fino Garden come dicevamo va in scena concetto di Lounge Terrace di nuova generazione. Prima di tutto arriva la scenografia: YC Fino Garden è una location fantastica in cui ammirare uno dei tramonti più memorabili in Costa, sorseggiando champagne e ottimi cocktail. YC Fino Garden non è un luogo semplice per godersi un Sunset Aperitif. Il progetto infatti sa intrattenere una clientela esigente, internazionale, attenta a ciò che beve, mangia e ascolta. Una volta entrati nel mondo di YC Fino Garden, le scelte sono infinite. Che si tratti di sorseggiare un cocktail al bar, godersi il sunset con tanti «bites» da assaggiare,

Ovviamente in cucina si punta soprattutto sul pesce, ma non solo. Tra i piatti spiccano pizze d'autore E le sorprese, ogni sera, non mancano. Tutte da vivere davanti ad un mare memorabile, in un ambiente esclusivo.



YC Fino Garden

Molo di Levante 0725 Porto Rotondo (SS)

Info e prenotazioni 3425539991

https://www.instagram.com/yc_finogarden/