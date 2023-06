Il Mini PC AMD Ryzen 5 4500U è un concentrato di potenza e versatilità racchiuso in un formato compatto. Con il suo processore AMD Ryzen 5 4500U e la grafica Radeon, questo mini PC offre prestazioni eccezionali per soddisfare le esigenze di gaming, produttività e intrattenimento.

Il processore AMD Ryzen 5 4500U, con i suoi 6 core e 6 thread, offre una potenza di calcolo straordinaria per gestire senza sforzo le attività più impegnative. Grazie alla cache L2 totale da 3 MB e alla cache L3 totale da 8 MB, il processore raggiunge velocità fino a 4,0 GHz, garantendo una risposta rapida e fluida in ogni situazione.

La memoria RAM DDR4 a doppio canale da 16 GB (2x 8 GB) assicura un multitasking fluido e veloce, consentendo di passare da un'applicazione all'altra senza intoppi. Inoltre, lo spazio di archiviazione non sarà un problema grazie all'SSD PCIe da 512 GB, che offre velocità di trasferimento dati elevate e affidabilità nel salvataggio dei tuoi file.

La qualità visiva è garantita dalle triple uscite video 4K a 60Hz tramite HDMI, DisplayPort e USB-C, che ti permettono di goderti immagini e video ad alta risoluzione in modo cristallino. Che tu stia giocando ai tuoi giochi preferiti, creando contenuti multimediali o semplicemente guardando film, il Mini PC AMD Ryzen 5 4500U ti offre un'esperienza visiva coinvolgente e dettagliata.

Le opzioni di connettività sono estremamente complete. Con 2 porte USB 3.1, 4 porte USB 3.1, 1 porta Gigabit Ethernet (1000 Mbps) e 1 porta Gigabit Ethernet 2.5 (2500 Mbps), potrai collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e sfruttare una connessione di rete veloce e stabile. Inoltre, il Mini PC è dotato di connettività Dual-Band Wi-Fi e BT 5.1, offrendo un'ampia scelta di opzioni per la connessione senza fili.

Il Mini PC AMD Ryzen 5 4500U è inoltre equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Pro, garantendo un'esperienza utente avanzata e una maggiore sicurezza. La sua compatibilità con il sistema Linux offre ulteriori possibilità di personalizzazione e utilizzo.

Grazie al supporto Win 11 e alle certificazioni FCC, CE e ROSH, puoi avere la certezza di un prodotto di qualità e sicuro. Inoltre, il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ti assicura assistenza costante nel caso tu abbia bisogno di aiuto o di chiarimenti.

In conclusione, il Mini PC AMD Ryzen 5 4500U è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto. Con il suo processore potente, la memoria generosa, le uscite video 4K e la connettività avanzata, questo mini PC si adatta perfettamente alle esigenze di gaming, produttività e intrattenimento. Per chi fosse interessato ad acquistare il prodotto...