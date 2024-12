Il nuovo singolo della cantautrice siciliana è un brano electro-pop ritmato e coinvolgente che esplora le complicazioni nel mantenere l’equilibrio tra creatività e conformismo

«Dietro ogni capo di lingerie o ogni hit c'è un lungo percorso da intraprendere, fatto di compromessi, sperimentazioni e, spesso, qualche sacrificio.» Labirinto di Eva

“Lingerie” è il nuovo singolo di Labirinto di Eva, un brano che affronta il tema della bellezza nell'industria musicale, descrivendola come un'arma a doppio taglio. Un brano pop elettronico che unisce ritmi reggaeton e un testo dinamico e incalzante creando un mix coinvolgente di musica e parole.

"Lingerie" non è solo una canzone, ma un viaggio emozionale che esplora le complicazioni nel mantenere l'equilibrio tra creatività e conformismo. Il brano mette in luce la sfida di non rimanere intrappolati nelle dinamiche del mainstream, che spesso soffocano la migliore espressione artistica.

Il singolo è prodotto da Matteo Passarelli, in arte Orph3us, scritto da Labirinto di Eva (Eva Favarò) con la collaborazione nello special del cantautore Simone Milani.

Eva Favarò, cantautrice siciliana, fin da piccola intraprende studi di teatro e canto. Pur essendo figlia d’arte teatrale, la sua forte attitudine per la musica la porta a studiare canto e ad esibirsi, fin da giovanissima, in diverse città italiane portando a casa premi importanti. Consegue tre diplomi presso il CET (Centro Tuscolano Europeo) del maestro Mogol, rispettivamente: Diploma Compositori, con il maestro Giuseppe Barbera, Diploma Autori, con il maestro Mogol, Alfredo Rapetti (in arte Cheope) e il maestro Giuseppe Anastasi e il Diploma Interprete di Musica Leggera, con le insegnanti Giada Amadei e Carla Scarlatto (in arte Carlotta). Nel 2018 crea un nuovo progetto musicale, dal nome LABIRINTO DI EVA, dalle sonorità Electropop.

Iniziano, così, i primi live tra cui opening act nell’aprile del 2019 al concerto di Giuseppe Anastasi per il tour “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo” presso il live Club di Palermo “Candelai”; Club Tenco Sanremo; Attico Monina. L’incontro nel 2018 con il produttore artistico Enrico “Kikko” Palmosi, rende possibile la realizzazione di tre inediti. Il primo singolo, che anticipa il suo EP, si chiama “Ci siamo persi”, distribuito da Artist First, a cui seguono “Ci rivediamo a novembre” e “Mi mancate tutti”. Oggi vive a Milano e scrive per altri artisti collaborando con vari autori e producer: Luigi Sarto (Tiromancino), Enrico Kikko Palmosi compositore e produttore discografico (Emma Marrone, Giorgia, Laura Pausini, Annalisa), Jason Rooney (Producer Negramaro, Elodie, Arisa, Tiromancino) Mario Marchetti (Demi Lovato), Tony Canto (Nina Zilli, Petra Magoni, Mannarino, Bungaro), Pippo Kaballà (Mario Venuti, Nina Zilli, Carmen Consoli).

Ha scritto per: Annalisa Minetti e FRE (Nevica; Blu), Tekemaya semifinalista The Voice (Para ti), Serie tv “Marta&Eva” su Rai Gulp (Al centro del traffico), Gabriele Esposito concorrente X Factor (Ho sempre voglia). Insegna canto e songwriting in importanti scuole di musica e associazioni culturali come: Gattuso Musica, Associazione Culturale La Traccia, G-Records e Upmusic.

Il 29 novembre 2024 esce in radio e in tutti i digital store il nuovo singolo “Lingerie”.

