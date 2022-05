Punto cardine di un progetto a lungo termine che riguarda la cartolarizzazione di Non Performing Tokens (o "junk coins") MM72, token BEP-20 minato su Binance Smart Chain, ha regalato performances da sogno a pochi giorni dal proprio listing ufficiale avvenuto lo scorso Sabato 14 Maggio.

Dopo un entusiasmo iniziale che ha visto schizzare ad oltre 700 Milioni di dollari la propria capitalizzazione di mercato a pochi minuti dal listing, MM72 token sembrava destinato ad essere digerito lentamente dai crypto investitori, segnando una perdita di oltre il 90% del proprio valore iniziale nella setssa giornata.

Evidentemente anche questo "ribasso" è stato elemento utile a stuzzicare la visione dei crypto investitori più lungimiranti, tant'è che dalla sua quotazione vi è stato un costante incremento dei volumi di trading arrivando in pochi giorni a superare i 50K$ quotidiani. Trend che si è confermato fino ad oggi, 18 Maggio 2022, data che il team MM72 probabilmente annoterà nell'albo dei propri record, ovvero il primo giorno in cui il volume delle transazioni ha sfiorato quasi i 100K$ sommando le performance della crypto sui vari exchange. Ma soprattutto data in cui qualche fortunato investitore, con un pugno di dollari si è regalato un rendimento record di svariate centinaia di migliaia di dollari, grazie ad una performance di oltre il 4000% nello stesso giorno.



"Dobbiamo dire che non ci aspettavamo un tale interesse da parte della comunità crypto", afferma uno degli ideatori del progetto MM72 e parte del team di GoDigitally Ltd che ne coordina l'intera operatività. "Siamo estremamente grati al nostro team per il lavoro dedicato e a tutti i nostri investitori che hanno creduto nel nostro progetto che rivoluzionerà il mercato dei token non performanti (NPT). Sabato scorso abbiamo quotato MM72 e sapevamo che il mercato avrebbe richiesto del tempo per adeguarsi e fornire un adeguato processo di scoperta dei prezzi per il nostro progetto. Inoltre, non ha aiutato il fatto che la nostra quotazione fosse nel mezzo di un caos per i mercati delle criptovalute, ma ai giorni nostri abbiamo finalmente iniziato a vedere un volume significativo da parte degli investitori e il prezzo di mercato di MM72 è aumentato di oltre il 4.000%. Il risultato di oggi è ancora più straordinario alla luce delle attuali condizioni di mercato, con Bitcoin che perde quasi il 6% ed Ether che perde circa il 15%. Riteniamo che il vero valore per MM72 debba ancora essere scoperto, poiché il nostro progetto fornisce ordine e guarigione ai possessori che sfortunatamente hanno investito in NPT (Non Performing Tokens), un vero problema per il mercato delle criptovalute che purtroppo è solo all'inizio, ma con MM72 risolveremo".