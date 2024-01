C8 Alternative Current, ha 48 anni. Negli anni 90, come dj, era Francesco Ciotto ed è uno degli artisti della grande squadra di Jaywork Music Group, realtà coordinata da Luca Peruzzi e Luca Facchini. Il suo nuovo singolo, in arrivo il 9 febbraio 2024 su Rainbow Recordings, si chiama "High Town" ed un pezzo davvero coinvolgente. "E' il primo brano che facciamo uscire insieme, io e Jaywork", racconta l'artista. "Sono però già sicuro che le nostre strade potranno incrociarsi più spesso ora che ho iniziato questo cammino" continuaC8 Alternative Current, che tra l'altro ha creato e gestisce locali di successo, soprattutto in Liguria. Appassionato di viaggi e di arte naif, C8 Alternative Current è un personaggio davvero interessante, a tutto tondo, così come tanti altri artisti che pubblicano la loro musica nelle tante label dell'universo musicale Jaywork Music Group.



Jaywork Music Group è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.



Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.



https://jaywork.com