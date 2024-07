OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT, ha lanciato un nuovo motore di ricerca alimentato dall'intelligenza artificiale che, in tempo reale, accede alle informazioni presenti su Internet.

Un nuovo prodotto che mette OpenAI in competizione non solo con Google Search, ma anche con Microsoft, uno dei più importanti soci dell'azienda, perché SearchGPT non potrà che fare concorrenza anche a Bing, oltre ad altri servizi emergenti come Perplexity, società di chatbot focalizzata sulla ricerca, finanziata dal fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e dal gigante dei semiconduttori Nvidia.

Cos'è SearchGPT?

È un'estensione installabile su Edge e Chrome che va oltre le semplici parole chiave che finora hanno fatto da fondamenta alle ricerche su Internet:

"Cogliamo le sfumature, il contesto e l'intento dietro le query degli utenti, promuovendo un dialogo di ricerca più naturale e interattivo. Ciò garantisce che i nostri utenti ricevano esattamente ciò che stanno cercando in un modo che sembri una conversazione con un amico esperto.Ciò che ci distingue è il nostro impegno per la personalizzazione. SearchGPT impara dal comportamento e dalle preferenze degli utenti, fornendo consigli su misura e risposte di ricerca in linea con gli interessi individuali. Questo tocco personalizzato consente di risparmiare tempo e fatica, offrendo un'esperienza di ricerca davvero soddisfacente.Con SearchGPT, gli utenti beneficiano di un assistente intelligente durante tutto il loro percorso di ricerca. Che si tratti di cercare ulteriori informazioni, perfezionare le query o esplorare domande di follow-up, la nostra estensione semplifica il processo, migliorando la produttività e la soddisfazione degli utenti.Con l'evolversi della tecnologia, lo facciamo anche noi. Il nostro impegno per l'innovazione significa che miglioriamo continuamente le capacità di SearchGPT, promettendo risposte di ricerca ancora più raffinate e un'esperienza utente senza pari".

SearchGPT fornirà risultati di ricerca con link di rimando alle fonti, in risposta alle domande degli utenti. In pratica, a quel che sembra di capire, si tratta di un Copilot più evoluto che può filtrare meglio gli input per fornire risposte più precise e, in alcuni casi, anche dirette.

Infatti, OpenAI ha stretto accordi con alcuni giganti dell'informazione e fornirà agli editori indicazioni su come visualizzare i loro contenuti.

SearchGPT è scaricabile e installabile, ma non utilizzabile. Al momento il suo utilizzo è destinato solo a pochi e sarà esteso progressivamente. Pertanto, per capirne efficacia e possibili impatti, bisognerà attendere ancora un po'.