Yahoo Answers chiude per sempre. Una delle piattaforme in passato tra le più utilizzate in rete va definitivamente in pensione.

Yahoo! Answers è un servizio web che gratuitamente permette di inviare domande e ricevere risposte su ogni argomento, a sua volta associato a determinate categorie. Il sito ha iniziato la propria attività dal 13 dicembre 2005 ed è disponibile in italiano dal 14 giugno 2006.

Verizon, che nel 2017 ha acquistato Yahoo per 5 miliardi di dollari ha deciso di chiuderlo definitivamente perché, nel corso degli anni, il sito è progressivamente divenuto meno interessante per chi in passato ne aveva fatto uso.

A partire dal 20 aprile non sarà più possibile pubblicare nuove domande o risposte. Tuttavia, sarà possibile ancora visualizzare le domande e le risposte pubblicate fino agli inizi di maggio. Dal 4 maggio il sito non sarà più accessibile. Coloro che hanno fornito i contenuti potranno scaricare le domande e le risposte inviate fino al 30 giugno 2021, dopodiché i dati di Yahoo Answers verranno eliminati e non saranno più disponibili.