La Nintendo Switch Lite Animal Crossing è una console portatile dedicata ai fan della serie Animal Crossing. Questa console ha un design esclusivo ispirato al gioco Animal Crossing: New Horizons, con una colorazione verde pastello e dei motivi decorativi sul retro. La Nintendo Switch Lite Animal Crossing ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 91,1 x 208 x 13,9 mm

- Peso: 275 g

- Schermo: LCD touchscreen capacitivo da 5,5 pollici con risoluzione di 1280 x 720 pixel

- CPU/GPU: NVIDIA Tegra personalizzato

- Memoria: 32 GB di memoria interna, espandibile con schede microSD, microSDHC e microSDXC

- Connettività: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, NFC

- Audio: Altoparlanti stereo, jack per cuffie da 3,5 mm

- Batteria: Batteria agli ioni di litio da 3570 mAh, con un'autonomia stimata tra 3 e 7 ore a seconda del gioco

- Sensori: Accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità

- Controlli: Due levette analogiche, pulsanti direzionali, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti L/R/ZL/ZR, pulsanti +/−, pulsante HOME, pulsante di accensione, pulsante di cattura

- Compatibilità: La console è compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch che supportano la modalità portatile. È possibile collegare la console a controller esterni come i Joy-Con o il Nintendo Switch Pro Controller tramite Bluetooth. La console non supporta la modalità TV e la modalità da tavolo.