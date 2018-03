In Cina è stato presentato lo Xiaomi Redmi Note 5: smartphone di fascia media con dual camera, funzionalità AI e non solo

Circa un mese fa Xiaomi ha presentato in India lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Oggi ha presentato in Cina lo Xiaomi Redmi Note 5, in pratica lo stesso smartphone, ma con dei piccoli miglioramenti che lo rendono molto più interessante.

Le novità riguardano sia qualche dettaglio hardware, che qualche dettaglio software. Il comparto che, però, subisce dei cambiamenti più evidenti è quello fotografico.

Lo Xiaomi Redmi Note 5 utilizza sempre due camere nella parte posteriore, ma cambia qualche caratteristica del sensore principale, sfruttando l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti.

Queste le principali caratteristiche del prodotto:

Display IPS 5,99″ FullHD+, CPU Qualcomm Snapdragon 636, GPU Adreno 509, RAM: da 3 a 6GB, Memoria interna da 32 a 64GB espandibile fino a 128GB, Sistema operativo Android 8.1 Oreo, Doppia fotocamera posteriore 12MP + 5MP, Fotocamera frontale 13MP, Batteria 4000 mAh, Ricarica rapida, Lettore di impronte digitali, Sensore infrarossi.