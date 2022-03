Dopo aver sconfitto agli ottavi il Bayern Leverkusen, l'Atalanta ai quarti di Europa League dovrà affrontare un'altra squadra tedesca, il Lipsia, che in Bundesliga è allo tesso livello dell'avversario appena eliminato.

Da notare che se l'Atalanta superasse il turno, la strada per la finale sarebbe agevole, visto che dovrà affrontare la vincente tra Braga e Rangers Glasgow.

Questo l'esito degli accoppiamenti per quarti e semifinali dopo il sorteggio che si è svolto venerdì a Nyon:



Quarti di finale

Lipsia - Atalanta

Eitracht - Barcellona

West Ham - Lione

Braga - Rangers



Semifinali

Lipsia/Atalanta - Braga/Rangers

West Ham/Lione - Eitracht /Barcellona



Le date di svolgimento degli incontri

Quarti di finale, andata (7 aprile)

Quarti di finale, ritorno (14 aprile)

Semifinali, andata (28 aprile)

Semifinali, ritorno (5 maggio)



La finale nel 2022 si svolgerà al Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium di Siviglia. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle 21 di mercoledì 18 maggio.

Il sorteggio non prevedeva teste di serie. Le otto palline contenenti i nomi delle squadre dei quarti sono state collocate in un'urna con la prima squadra sorteggiata che avrebbe giocato l'andata in casa contro la seconda sorteggiata... e così via.