CASERTA - (Ernesto Genoni) - Tre serate per ARB-DANCE una di Annamaria Di Maio che ha visto la sua ensemble company scelta per un riconoscimento ministeriale del MIC nel progetto di produzione ministeriale proprio del Ministero della Cultura.

La straordinaria Annamaria Di Maio sarà con la sua eccezionale compagnia di danza il 2 settembre a Cerveteri Festival Rilievi in danza, il 3 settembre al Quartiere Borbonico di Casagiove, nell’ambito del festival “Estate Med” ed il 4 settembre al teatro dei Barbuti di Salerno.

“Il riconoscimento ministeriale della compagnia – così in una nota - si aggiunge, infatti, a quello non meno significativo della formazione della company “Arabesque”, in un connubio che lancerà Caserta e la regione campania nella catalogazione dei centri di formazione e produzione riconosciuti dal ministero.

Un salto di qualità unico per la prof. Annamaria Di Maio, una direttrice artistica che ha tradotto in poche parole tutto il suo credo in sala e sul palco: “La mia è una lunga carriera rivolta alla ricerca continua di nuovi stimoli e nuove conquiste e se penso da dove sono partita, ricordo le prime relazioni con un territorio, dove l’arte della danza faceva forse capolino solo a qualche evento legato al festival di Casertavecchia. Oggi i nostri interlocutori sono diventati spesso internazionali con grande orgoglio e sempre nuovo stimolo alla crescita di tutte le componenti del nostro ensemble.”