Il latte - un alimento utile o pericoloso?

Il latte, chiamato anche “oro bianco”, è un’importantissima fonte di energia e nutrienti indispensabili al nostro benessere.

Fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini, il latte è amatissimo e consumatissimo anche dagli adulti.

Tra i suoi "effetti" benefici, è molto diffusa la convinzione che berne tre bicchieri al giorno possa aiutare a combattere l’osteoporosi, ma di certo questo alimento, ancora oggi oggetto di numerosissime ricerche e discussioni, è molto indicato come ottima fonte di proteine e vitamine (calcio, potassio, vitamine D, A, E, K, C, acido folico, riboflavina), aiuta a prevenire lo sviluppo di certi tumori, è un’ottima fonte di energia e aiuta nell'età dello sviluppo, favorendo la crescita in altezza, come dimostra la presenza dell'IGF1 (insulin-like growth factor 1), un regolatore della crescita, riscontrata in buona quantità nei consumatori di latte.