Fatman Scoop, il famoso rapper e intrattenitore noto per il suo hit "Be Faithful," è tragicamente scomparso oggi all'età di 53 anni.

Durante un concerto a Hamden, Connecticut, l'artista ha subito un malore improvviso e si è accasciato sul palco.

I REALLY hope he comes out of this ok. Prayers up for Fatman Scoop. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾pic.twitter.com/rR9PxNkiaR