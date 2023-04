In occasione del Salone del Mobile, GALLERIA SAN BABILA presenta nei suoi spazi esclusivi 8 brand di Design d'autore, tra moda, gioielli, oggetti d'arredo.

L'evento verrà ripreso anche sul canale youtube di Metaword Production

https://youtube.com/@MW-3 sfruttando le tecnologie immersive 360.



Il progetto è una costola che ha la sua origine in Moda D'Autore, ideato da Marco Sanna con la Fondazione Donà delle Rose.Mira a valorizzare il rapporto Arte e Moda, Arte e Cinema, Arte ed Architettura. E trova la sua naturale estensione in Galleria San Babila in occasione del Salone del Mobile, dove l'arte, la cultura, la comunicazione, gli eventi trovano la loro sede naturale. Galleria San Babila nasce dall'intuizione e dall'idea dell'imprenditore Francesco Colucci, per dare al pubblico collezionista la possibilità accedere all'acquisto delle opere dei più importanti maestri artisti contemporanei e dare allo stesso tempo visibilità a nuovi artisti emergenti, selezionati tra migliaia di giovani talenti. Galleria San Babila è l'arte di investire e il nuovo avamposto dell'arte digitale, dove Colucci ha fatto incontrare arte, Nft e intelligenza artificiale consentendo non solo di immergersi nel metaverso, ma anche di esperire concretamente le opere esposte e dove è possibile chiacchierare con la "Marilyn" di Andy Warhol, interagire con un dipinto di Edvard Munch, ascoltare cosa ha da dire un uovo di Fabergé.

I Protagonisti del Fuori Salone alla Galleria San Babila dal 17 al 23 Aprile 2023

LA SANTOS ATELIER

Stefanny Santos arriva dal Brasile, ma è cresciuta in Italia, dove ha fondato il brand La Santos. La sua passione per la moda ha avuto subito l'obiettivo di portare la sua essenza in un concept di moda per donne sensuali, forti, sicure e libere. L'atelier nasce nel 2018, inizialmente con la produzione di raffinati costumi da bagno. Nel 2020, durante il lockdown, ha sentito la necessità di esprimere la sua creatività portando versatilità, autenticità ed eleganza all'interno delle sue capsule collection, rispecchiando la sua visione personalissima della femminilità che mixa l'identità sensuale del Brasile con l'unicità del Made in Italy. Nell'era della produzione di massa, dove la quantità prevale sulla qualità, Stefanny crede fortemente nella ricerca e nell' attenzione ai dettagli. I materiali sono quasi come una seconda pelle: alcuni abbracciano figure per creare forme del corpo audaci, la ricchezza di decori e ricami creano abiti seducenti dalla semplicità disarmante, provocatoriamente sofisticati, realizzati con dettagli esclusivi. Uno stile innovativo ed unico, investito nella sperimentazione sartoriale. I suoi abiti sono unici, un mix di moda e passione.

ENEA

Con la sua preview design precious collection, gioielli con diamanti ai 15 e 20 carati, tennis esclusivi per ricorrenze speciali. La ricerca è dare intensità e pienezza ai colori della vita, quella di ogni giorno. Enea Milano nasce dall'esperienza e dall'ispirazione creativa di Michele Ferizi ,dopo essersi specializzato nel mondo dell'artigianato orafo si innamora e consolida la sua conoscenza nelle gemme preziose ,passando anni tra le miniere di diamanti più importanti del mondo. Non é tutto, poiché occorrono una direzione e una meta. Credendo sempre nel valore delle persone, cercando di esaltarle nelle forme e nei significati dei gioielli che, una volta usciti dai pensieri e dalle mani dei nostri artigiani, andranno a occupare uno spazio nella vita di chi li indossa. Per la Design Week Enea Milano ,presso la galleria san Babila , si confronta con il mondo dell'home design , inserito nel progetto Design d'autore , durante la kermesse il salone del Mobile, Definendo ,con i nuovi scatti della sua collezione p.e 23, una collaborazione con l'artista Will Paucar e la direzione artistica della visualconsulting by Marco Sanna. Un forte credo, "The Future is Now".

ARTE 5.0

Dai quadri agli oggetti. La smodata passione per l'arte crea lo slancio e da corpo ad ARTE 5.0 che nasce dalla fusione di idee di un esperto gruppo di art dealer, i quali, volgendo uno sguardo al futuro, danno vita ad un progetto innovativo e rivoluzionario nel mondo dell'arte moderna e contemporanea stabilendone, così, una imprescindibile connessione. La profonda conoscenza del mondo dell'arte consente ad ARTE 5.0 INVESTMENT un monitoraggio costante dei fermenti innovativi nei luoghi del contemporaneo, dando particolare risalto alle maggiori figure protagoniste dal novecento a oggi. Prestando peculiare attenzione al rinnovamento del linguaggio artistico rimane, nel corso degli anni, al passo coi cambiamenti nel sistema dell'arte, arricchendo e diversificando le sue proposte allo scopo di accompagnare i collezionisti in tutte quelle che possano essere le scelte intraprese. Alle competenze artistiche unisce profonde conoscenze nel campo finanziario diventando anello di congiunzione tra le due realtà, creando una rete d'impresa capace di soddisfare le innumerevoli esigenze di mercato.

FRANCESCA FALLI POLLARTE

Presenterà il suo Vaso da single. Francesca Falli ha studiato Decorazione Pittorica presso l'Istituto Statale d'Arte, Grafica pubblicitaria ed editoriale presso l'Istituto Europeo di Design e Pittura presso l'Accademia di Belle Arti. Una continua ricerca la porta alla produzione della Pollarte che sta riscuotendo interesse da parte di critici e storici e va diffondendosi nel mondo dei

collezionisti.

SERELUZ

Alta bigiotteria

ANNA CRISTINO

Foulard e camicia artistica e ispirazione De Chirico. Mi chiamo Anna Cristino e sono nata a San Severo (FG), classe '64. Coltiva la passione per l'arte sin da piccola, ammirata dalla bellezza delle realizzazioni di mio padre, abile disegnatore. E' laureata in campo medico, ma è dell'idea che non bisogna mai mettere da parte niente che possa permetterci di essere soddisfatti e fieri di noi stessi. Per lei dipingere è manifestare la mia persona, i suoi pensieri, le sue sensazioni. Dipingere è dare vita a tutto ciò che passa nel silenzio e che è colto dietro un sorriso o una lacrima, un ricordo o un sogno. Le piace esprimere le emozioni con mani impasticciate di colori su fogli strappati qua e là. Non ha frequentato scuole d'arte, ma ha studiato arte figurativa da autodidatta e seguito corsi di ritrattistica che hanno solidificato ed arricchito la sua "arte primitiva". Ama la corposità del colore e dipinge avvalendosi delle mani e di spatole. Il suo genere e il suo stile rappresentano l'emozione del momento e la sua predilezione artistica è per le figure femminili, delle quali adora risaltare nelle sue opere l'espressione e la sensibilità. Per lei l'Universo è Donna. Attualmente ha all'attivo più di duecento tele in acrilico

PAOLA ZANNONI

Artista che ha saputo ampliare la sua arte, spaziando dai quadri astratti alle borse, alle sedie, alle scarpe, agli abiti. Piatti d'Autore by Will Paucar in collaborazione con la direzione artistica di Marco Sanna. Non mancherà l'esposizione delle T SHIRT ESCLUSIVE DEDICATE ALLE OPERE DI SALVADOR DALI'

L'evento sarà anche l'occasione per presentare EAGE: European Association Generation Excellentia, eventi di networking per professionisti di alto livello a Milano.

EAGE è un'associazione creata da cinque eminenti laureati specializzati in svariati campi, quali Fisica, Ingegneria, Economia e Design. L'obiettivo primario di EAGE consiste nel generare occasioni di networking mediante eventi mensili presso l'illustre Galleria San Babila a Milano. Gli eventi distintivi organizzati da EAGE coprono una vasta gamma di tematiche, come lo sport, il settore alimentare, il mercato immobiliare e molti altri, al fine di incentivare la generazione di nuove opportunità lavorative e incoraggiare la cooperazione tra professionisti di differenti settori. In occasione di ciascun evento, vengono riconosciute e premiate le tre personalità più influenti del mese nell'ambito tematico prescelto, provenienti da Milano e dalle aree limitrofe. In tal modo, vengono celebrate e valorizzate le personalità di spicco locali.

Riccardo Bianco, co-fondatore e presidente di EAGE, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa a Milano, una città che ha dimostrato di essere un vivace centro di innovazione e talento. La nostra associazione mira a creare un ambiente stimolante e dinamico per dare voce ai talenti emergenti e ai professionisti consolidati, promuovendo la condivisione di conoscenze, esperienze e opportunità."

Stefan Grbovic, co-fondatore di EAGE e CEO di Treeblock, ha aggiunto: "Insieme a EAGE, vogliamo facilitare la creazione di sinergie tra i vari settori e professionisti, contribuendo a plasmare il futuro dei talenti italiani ed europei. La nostra partnership con Treeblock ci permetterà di sfruttare le potenzialità delle tecnologie più avanzate per essere il punto di riferimento per la gestione sostenibile delle imprese in Italia."

I vincitori avranno l'opportunità di essere intervistati tramite un podcast innovativo in realtà aumentata, un'esperienza singolare e avvincente che permetterà di approfondire le conoscenze delle menti più brillanti della città. Le interviste, insieme ai profili professionali dei premiati, saranno successivamente pubblicate sulla rivista Excelsa, redatta con cadenza trimestrale dalla Galleria San Babila.

EAGE ambisce a divenire un punto di riferimento nella creazione di connessioni e network tra i talenti milanesi, con l'intento di estendersi in un secondo momento a livello nazionale e, infine, europeo.