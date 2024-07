Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche, poi tocca a Marin

Mattinata di visite per Leonardo Spinazzola, rinforzo per il nuovo Napoli di Antonio Conte. L'esterno ex Roma, svincolato, è arrivato nella clinica romana di Villa Stuart per sostenere i test medici prima della firma di un contratto biennale da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus legati alle presenze. Atteso anche l'altro colpo di mercato Rafa Marin, che arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per un'operazione da 12 milioni di euro, con il club di Florentino Perez che ha mantenuto il diritto di recompra. Per entrambi poi viaggio a Napoli in serata in vista del raduno di martedì a Castelvolturno.

Per Alessandro Buongiorno i legali sono al lavoro per contratti e scambio documenti dopo l'accordo con il Torino sulla base di 35 milioni di euro più bonus. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2029 con l’inserimento di una clausola rescissoria da 70 milioni di euro valida dal 2027. Intanto c'è ancora da chiudere il caso Di Lorenzo: secondo Il Mattino previsto in giornata un altro incontro - informa Il Mattino - con l'agente Giuffredi per cercare di sbloccare la situazione.



Osimhen-PSG, ritorno di fiamma: Campos spera in uno sconto: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, risulta un ritorno di fiamma tra il Paris Saint-Germain e Victor Osimhen. Nell’ultima settimana c’è stato un contatto tra il DS Campos e l’entourage del nigeriano, per sondare la disponibilità del bomber azzurro. L’obiettivo della dirigenza parigina è di ottenere uno sconto di circa 20 milioni di euro sulla clausola del calciatore.

Campos sa bene della posizione ferrea di De Laurentiis, ma la cessione del nigeriano potrebbe essere occasione per sanare i rapporti tra i due club dopo le pressioni esercitate per Kvaratskhelia. Almeno questa è la speranza dei francesi. Da monitorare il futuro di Kolo Muani, che potrebbe lasciare già spazio ad Osimhen dopo un solo anno al PSG. Nelle prossime settimane la pista può scaldarsi, nel mentre Campos sonda il terreno per il suo pupillo.



Corbo: "Con Osimhen e senza Lukaku, il Napoli sarebbe la prima rivale dell'Inter"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "In fondo al tunnel c’è un altro Napoli. Quello che i tifosi non si aspettano, che la società non programma, ma che le grandi segretamente temono. La mancata cessione di Osimhen può determinare la sua conferma, con la rinuncia a Lukaku.

Ieri sera sembrava un sogno ancora possibile, perché l’unica offerta per il nigeriano biondo è attribuita al club arabo Ai Hilal Saudi, la solita. In attesa di sviluppi di un mercato ancora indecifrabile, in linea teorica un Napoli con Osimhen al posto di Lukaku è subito proiettato in alto, come la più accreditata rivale dell’Inter. Tatticamente non modifica il progetto di Conte, ma sarebbe più temibile e veloce in contropiede. Si immagina la fase offensiva se passa dal 31enne belga al 25enne Osimhen, più caparbio e spregiudicato rapinoso nelle ripartenze e nel gioco alto in area. Nulla può cambiare nel modulo. Con Osimhen o Lukaku si prevede un 3-5-2 di rapida traduzione in 3-4-1-2".



Ecco anche Rafa Marin! Il difensore è sbarcato a Fiumicino, ora le visite mediche

Dopo Leonardo Spinazzola, anche Rafa Marin è pronto a sostenere le visite mediche col Napoli, prima della firma sul contratto. Il difensore spagnolo è atterrato poco fa a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, come riferito da Sky Sport. Ora visite mediche e firma anche per lui.

In mattinata Leonardo Spinazzola ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart, concluse intorno all'ora di pranzo, e molto probabilmente sarà lui il primo ad essere annunciato come nuovo rinforzo del Napoli. Subito dopo, però, sarà la volta di Rafa Marin.



Olivera show in nazionale: Conte pensa a un ruolo a sorpresa

Mathias Olivera sta brillando in nazionale. Emerge per qualità individuali e per le capacità collettive di una squadra che ora si ritrova con pieno merito tra le prime quattro della Coppa America con Colombia, Argentina e Canada. Il ct Bielsa si fida di Olivera da centrosinistra accanto ad Araujo del Barcellona.

Il difensore del Napoli, autore di un gol nella fase a gironi contro gli Stati Uniti, sta ricoprendo quella posizione con diligenza tattica, abilità fisiche e qualità nella costruzione da dietro. Una soluzione per lui inedita da qualche mese in nazionale e mai provata a Napoli.

Almeno fino all'arrivo di Conte. Dalla prossima stagione, Olivera sarà un jolly prezioso, un esterno mancino che potrà ricoprire due ruoli: difensore a sinistra oppure esterno classico. Lo scrive il Corriere dello Sport.