Su Spotify è disponibile una nuova playlist perfetta per vivere il ritmo dell'estate 2023, ovvero Latin Music, a cura di Lofi Fruits Beats. E' un'esplosiva selezione di musica latina e artisti cubani curata da Carlo Cavalli in collaborazione con Blessed Music.



Latin Music by Lofi Fruits Beats rappresenta una vera e propria festa per gli amanti della musica latina e dell'urban latin. E' perfetta per tutti coloro che desiderano immergersi in un mondo di suoni sensuali, ritmi coinvolgenti e testi accattivanti.



Tra gli artisti che si fanno spazio in questa playlist, troviamo alcuni talentuosi musicisti cubani che stanno spopolando sulla scena musicale. DJ Rodo B, un vero e proprio maestro dei beat, riesce a combinare perfettamente suoni elettronici con l'essenza tradizionale della musica cubana. Yansel, un artista poliedrico in forte crescita, porta il suo stile unico nella playlist con tracce che combinano melodie orecchiabili con testi profondi. El Brown, un'autentica forza della natura, incarna il vero spirito dell'urban latin con il suo stile unico e la sua presenza scenica magnetica. Ecco poi Rikall Pro è un artista emergente con un suono fresco e innovativo, mentre Rafa La Melodia, con la sua voce potente e il suo carisma, è un artista che non può passare inosservato.



Reggaeton, trap latina, dembow e molti altri sound, tutti conditi con l'energia contagiosa e la passione che caratterizzano la musica latina contemporanea. Ogni produzione di questa playlist è curata da Carlo Cavalli e la selezione offre un'esperienza musicale tutta da vivere.



LOFI FRUITS BEATS è un progetto artistico e musicale in grado di racchiudere, sotto un unico nome, lavori di diversi artisti, compositori e beatmakers. "Proporremo soprattutto musica Chill-Beat, Hip-Hop, musica da sottofondo. Va detto, tuttavia, che è difficile dare un'etichetta precisa alla musica Lofi, perché raccoglie influenze e beat da tutti i generi musicali", ha dichiarato Carlo Cavalli in una recente intervista.

Latin Music by Lofi Fruits Beats

https://open.spotify.com/playlist/24d0d36IqtAz2QKRXUDtYU?si=60e302a1993c4a7d