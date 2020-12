Il nuovo singolo di Mike Low "Lonely" uscito con distribuzione mondiale, è stato prodotto da Marco Camasso (produttore con tante collaborazioni internazionali tra cui Backstreet Boys, Modern Talking, Dieter Bohlen, 2 Eivissa, Fun Factory, ecc.) tra Basilea (Svizzera) sede della Label M.C. Music Records Suisse e l’Italia.

Il nuovo singolo di Mike Low "Lonely" è accompagnato anche da un videoclip, presente su piattaforma VEVO e su in tutti i canali internazionali musicali televisivi. Mike Low ha fondato la sua prima band "Pick Up" con la rockstar nazionale svizzera Baschi, è stato visto di recente a The Voice of Switzerland, Switzerland's Got Talent ed ha suonato in una sala da concerto in Estonia. Attualmente, le canzoni di Mike Low vengono riprodotte dalle stazioni radio nazionali svizzere e statunitensi.

Rinunceresti a un lavoro ben pagato per seguire la tua passione? Questo è esattamente ciò che ha fatto l'intrattenitore Mike Low. Ora sta ispirando il suo pubblico con energiche esibizioni di pianoforte rock. Attingendo a un'energia dal vivo apparentemente infinita e dotato di una voce rock piena di sentimento, Mike ha trasformato le sale da concerto locali in un luogo di amore e divertimento. Le sue canzoni sono autentiche, senza tempo e orecchiabili. Mike Low (CH / USA / IT) tocca il cuore del suo pubblico con calore, passione e intrattenimento ad alta energia. Connettendo le persone, condividendo storie della sua vita in musica e canzoni, Mike ti porterà in un viaggio, non importa da dove inizi, trasformando il palco di un club, un locale a lume di candela, un bar del centro o persino le strade della città in luoghi di ispirazione e intrattenimento.



Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=1M9tv4IKxgY

Facebook: https://www.facebook.com/mikelowmusic/

Instagram: https://www.instagram.com/mikelowmusic/?hl=it