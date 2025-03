La Foton Pictures ha svelato il trailer ufficiale di The Uninvited, una dramedy indipendente diretta da Nadia Conners, vincitrice del premio come Miglior film drammatico al San Diego International Film Festival. Nel ricco cast spicca Pedro Pascal.

TRAMA: una donna misteriosa si intrufola a una festa di lusso, scatenando una serie di segreti e conflitti che, tra risate e lacrime, sconvolgono la vita dei presenti.

Il film esplora le dinamiche umane, trasformando una festa domestica apparentemente innocua in un vero e proprio "Party gone wrong", un genere in cui il divertimento iniziale si trasforma in un'escalation di eventi estremi, talvolta con conseguenze inaspettate. Dal 5 aprile nelle sale americane, una commedia nera pronta a far ridere e a riflettere sulla fragilità dei rapporti umani.